Narin Güran Cinayetinde İlk İtiraf: "Amcası Cesedi Çuval İçinde Bana Verdi"
Narin Güran Cinayetinde İlk İtiraf: "Amcası Cesedi Çuval İçinde Bana Verdi"
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
Dün ayrıca aile üyelerinin de içinde olduğu 24 kişi gözaltına alınırken, gözaltındaki şüphelilerden birinden ilk itirafın geldiği belirtiliyor. Şüphelinin 'Amcası cesedi çuval içinde bana verdi' dediği iddia edildi.
Kaynak:A Haber
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu söylemişti.
Dün ayrıca aile üyelerinin de içinde olduğu 24 kişi gözaltına alınırken, gözaltındaki şüphelilerden birinden ilk itirafın geldiği belirtiliyor.
A Haber'in aktardığına göre, gözaltındaki şahıs, "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
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