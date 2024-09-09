Narin Güran Cinayetinde İlk İtiraf: "Amcası Cesedi Çuval İçinde Bana Verdi"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin Güran'ın cansız bedeni dün köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Dün ayrıca aile üyelerinin de içinde olduğu 24 kişi gözaltına alınırken, gözaltındaki şüphelilerden birinden ilk itirafın geldiği belirtiliyor. Şüphelinin 'Amcası cesedi çuval içinde bana verdi' dediği iddia edildi.

Kaynak:A Haber