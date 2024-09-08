Gazeteci İsmail Saymaz'dan Narin Güran İsyanı: "Köyün Deresine Bile Bakılmamış"

'Gördük bugün nasıl yaklaştığınızı… Köyün deresine bile doğru dürüst bakılmamış. Bu sorumsuzluğun bir bedeli olmalı.

Narin, bu dereye öldürüldükten sonra mı kondu yoksa yakın bir zamanda mı?

Öldürüldükten sonra konduysa nasıl olur da bugüne kadar bulunamaz?

Yakın zamanda konduysa bunca asker-polis varken nasıl başardılar?'