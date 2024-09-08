Gazeteci İsmail Saymaz'dan Narin Güran İsyanı: "Köyün Deresine Bile Bakılmamış"
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Narin Güran İsyanı: "Köyün Deresine Bile Bakılmamış"
Gazeteci İsmail Saymaz, Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın kayıp Narin Güran'la ilgili iki hafta önce yaptığı açıklamaları gündeme getirip arama çalışmalarının yetirince titiz yapılmadığını iddia etti.
Saymaz, 'Köyün deresine bile doğru dürüst bakılmamış. Bu sorumsuzluğun bir bedeli olmalı' ifadelerini kullandı.
Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin gündemi günlerdir Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bugün bulunduğunu duyurdu.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın iki hafta önce yaptığı "Allah nasip ederse kısa bir zamanda Narin'imize ulaşacağız. Sonuca çok yaklaştık" sözlerini gündeme getirerek duruma tepki gösterdi.
İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın