Gazeteci Emrullah Erdinç'ten Şoke Eden Detaylar: "Narin Cinayetinin İçinden Aileye Mensup Kişiler Çıkacaktır"
Gazeteci Emrullah Erdinç'ten Şoke Eden Detaylar: "Narin Cinayetinin İçinden Aileye Mensup Kişiler Çıkacaktır"
Gazeteci Emrullah Erdinç, bugün cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesiyle ilgili yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Ailenin bölgede güçlü ve söz sahibi olan kişiler olduğunu belirten Erdinç, tutuklu amcaya ziyarete gittiklerini ve yine aile bireylerinin bu cinayetin içinden çıkabileceğini dile getirdi.
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Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyordu.
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Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bugün bulunduğunu duyurdu.
Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu yazdı.
Sözcü TV yayınına katılan gazeteci Erdinç ayrıca "Narin'in ailesi güçlü bir aileydi. Bu yüzden köydeki hiçbir aile de konuşamıyordu. Hatta tutuklanan amcayı aile üyeleri cezaevinde ziyaret ediyordu. Bu cinayetin içinden aileye mensup kişiler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
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