Gazeteci Emrullah Erdinç'ten Şoke Eden Detaylar: "Narin Cinayetinin İçinden Aileye Mensup Kişiler Çıkacaktır"

Gazeteci Emrullah Erdinç, bugün cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesiyle ilgili yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Ailenin bölgede güçlü ve söz sahibi olan kişiler olduğunu belirten Erdinç, tutuklu amcaya ziyarete gittiklerini ve yine aile bireylerinin bu cinayetin içinden çıkabileceğini dile getirdi.