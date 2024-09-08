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Narin Güran'ın Cesedinin Bulunduğu Yerle İlgili Dikkat Çeken Paylaşım: Aile 'Terlik Narin'in Değil' Demişti

Narin Güran'ın Cesedinin Bulunduğu Yerle İlgili Dikkat Çeken Paylaşım: Aile 'Terlik Narin'in Değil' Demişti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 10:55

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber bugün geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gazeteci Emrullah Erdinç söz konusu bölgenin daha önce pembe bir kız terliği bulunan yer olduğunu yazdı. Aile ise terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti. 

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Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haberleri bekliyordu.

Türkiye, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen haberleri bekliyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğunu duyurdu.

Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu yazdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu yazdı.

Gazeteci Erdinç ayrıca Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bulunan pembe terlikle ilgili bir de paylaşım yaptı.

Gazeteci Erdinç ayrıca Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bulunan pembe terlikle ilgili bir de paylaşım yaptı.

Erdinç, daha önce Narin'in cesedinin bulunduğu yerde ortaya çıkan terliğin ona ait olmadığını söylediğini yazdı.

Erdinç, daha önce Narin'in cesedinin bulunduğu yerde ortaya çıkan terliğin ona ait olmadığını söylediğini yazdı.
twitter.com
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Narin Güran'ın bulunduğu yer 👇

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