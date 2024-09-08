Narin Güran'ın Cesedinin Bulunduğu Yerle İlgili Dikkat Çeken Paylaşım: Aile 'Terlik Narin'in Değil' Demişti

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber bugün geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gazeteci Emrullah Erdinç söz konusu bölgenin daha önce pembe bir kız terliği bulunan yer olduğunu yazdı. Aile ise terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.