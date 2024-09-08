Günlerdir Aranıyordu: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu!
Günlerdir Aranıyordu: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu!
Türkiye’nin dört bir yanını derinden etkileyen Diyarbakır'daki olayda acı haber geldi. Kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Yerlikaya Twitter hesabından son dakika gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
19. günde gelen acı haberin ardından Narin’in kaybolduğu köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu iddia etti.
Erdinç, ''Melek kızımız Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.'' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın