Günlerdir Aranıyordu: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu!

Türkiye’nin dört bir yanını derinden etkileyen Diyarbakır'daki olayda acı haber geldi. Kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğunu duyurdu.