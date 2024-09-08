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Günlerdir Aranıyordu: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu!

etiket Günlerdir Aranıyordu: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 10:13

Türkiye’nin dört bir yanını derinden etkileyen Diyarbakır'daki olayda acı haber geldi. Kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğunu duyurdu.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ali Yerlikaya Twitter hesabından son dakika gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

Ali Yerlikaya Twitter hesabından son dakika gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:
twitter.com

''Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.''

19. günde gelen acı haberin ardından Narin’in kaybolduğu köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

19. günde gelen acı haberin ardından Narin’in kaybolduğu köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç Twitter hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin bir çuval içinde bulunduğunu iddia etti.
twitter.com

Erdinç, ''Melek kızımız Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.'' dedi.

Erdinç, ''Melek kızımız Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti.'' dedi.

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