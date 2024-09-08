Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Önünde Çekim Yapan Ekiplere Jandarma Müdahale Etti

14 Yaşındaki Ehliyetsiz Araç Kullanan Çocuk ve Babası Polislere Dedikleriyle Şoke Etti: “Canın Sağ Olsun”

Kayıt İçin İstenenler Gündem Olmuştu: ABD'de Yaşayan Bir Türk Oradaki Devlet Okullarının İmkanlarını Paylaştı

Çöpten Atık Toplayarak Geçimini Sağlayan Genç İsyan Etti: “Ben Bu Vatan İçin Bir Tane Kurşun Sıkmam”