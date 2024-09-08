Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Önünde Çekim Yapan Ekiplere Jandarma Müdahale Etti

Günlerdir Narin'den gelecek haberi beklediğiniz Diyarbakır'dan ne yazık ki acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Kaybının 19. gününde gelen acı haberi bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
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Giriş ve çıkışın yasaklandığı köyde jandarma titizlikle çalışmalarını sürdürürken haber ekiplerine de müdahale geldi.
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HaberLog muhabiri Rojda Altıntaş istenildiği üzere hareket etmeden haberini sunarken bir jandarma gelip çekimi durdurdu.
İşte o anlar;
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Gayet normal... Gel çekim yap diycek hali yok. TRT de çok uzaktan zumla verdi haberi.
Uzaklaşmasını isteyebilir ancak gazeteci kamerası kapattırmak hiçbir yerde normal değildir
Örtbas edecekler ya Tabi normal Buna normal diyerek ses çıkarmayanlar yarın öbür gün bir yakınınız kaybolursa eğer ekiplere yalvarmayın haberciler gelsin diy... Devamını Gör