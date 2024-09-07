Bir Kadın Dilan ve Engin Polat'ın Peş Peşe Tahliye Edilmesinin Ardından İsyan Etti: "Neden Okuyor İnsanlar"

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde peş peşe tahliye edildi. Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan yargılanan ailenin tahliyesi bir grup tarafından sevinçle karşılansa da ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi.