Bir Kadın Dilan ve Engin Polat'ın Peş Peşe Tahliye Edilmesinin Ardından İsyan Etti: "Neden Okuyor İnsanlar"

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde peş peşe tahliye edildi. Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan yargılanan ailenin tahliyesi bir grup tarafından sevinçle karşılansa da ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın çiftin tahliyesine çektiği bir video ile tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ülkenin adaletine olan güven öldü. Öğrenciler boşa okuyor, insanlar boşuna çalışıyor." diyen kadın, diş fırçasından bile vergi alınırken vergi kaçırmanın cezasının 7 ay olmasına isyan etti.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın