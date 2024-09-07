Depremde İki Çocuğunu Kaybetmiş Bir Anne Sokak Röportajında Sorulan 'Narin' Sorusunu Gözyaşlarıyla Yanıtladı

Bildiğiniz üzere bugün hala tüm ülkenin gözü kulağı Narin'den gelecek güzel bir haberde. Evinin önünden kaybolan ve günlerdir haber alınamayan Narin için yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltılar, tutuklamalar olsa da henüz bir sonuca ulaşılamadı.
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Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında insanlara 'Narin' soruldu.
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Depremde iki çocuğunu kaybettiğini söyleyen anne yaşananları gözyaşlarıyla yorumladı.
İşte o röportaj;
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