Depremde İki Çocuğunu Kaybetmiş Bir Anne Sokak Röportajında Sorulan 'Narin' Sorusunu Gözyaşlarıyla Yanıtladı

Bildiğiniz üzere bugün hala tüm ülkenin gözü kulağı Narin'den gelecek güzel bir haberde. Evinin önünden kaybolan ve günlerdir haber alınamayan Narin için yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltılar, tutuklamalar olsa da henüz bir sonuca ulaşılamadı.