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Cami İmamının Fon Vurgunu Vaazı Gündem Oldu: "O Paraları Dürüm Yapsalar Bir Ömür Bitiremezler"

Cami İmamının Fon Vurgunu Vaazı Gündem Oldu: "O Paraları Dürüm Yapsalar Bir Ömür Bitiremezler"

Sosyal Medya Emekli Maaşı
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 20:45
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Fon soruşturması gündemdeki yerini korurken bir cami imamının cuma vaazı sosyal medyada gündem oldu. İmam, 'Borsalarla, fonlarla hırsızlar peydahlandı' diyerek milyarlarca liranın alınıp götürüldüğünü söyledi ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını hatırlattı.

Vaazın en çok konuşulan kısmı ise vurgun iddialarıyla anılan kişilerin dindar görüntüsüne dair sözleri oldu. İmamın kimliği ve vaazın verildiği cami paylaşımlarda belirtilmedi.

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Bir cami imamı, cuma vaazında fon vurgunlarını eleştirip emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekti.

"Artık dağlarda değiller, sokaklardalar"

Avizelerle aydınlatılmış bir camide mihrabın önünde namaz kılan kalabalık cemaat

İmam, vurgun iddialarındaki rakamların büyüklüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu: 'Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar.'

Vaazın devamında bu kişilerin ibadet alanlarını bir tür kalkan olarak kullandığını savundu: 'Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler.'

Dış görünüşün tek başına bir şey ifade etmediğini de vurgulayan imam, 'Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor' dedi.

Emeklinin yağ kuyruğunu hatırlattı

Yeşil ve kırmızı rakamlarla hisse fiyatlarını gösteren borsa ekranı

İmam, sözlerini geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarla bağladı: 'Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız?'

Vaazın konusu olan fon soruşturması ağustos sonunda bazı fonların fiyatlarındaki olağandışı artışla başladı ve eylül ortasında hız kazandı. Fon gündemi, ülkemizin en çok konuşulan gündemleri arasında yer alırken vaazın videosu kısa sürede on binlerce kez izlendi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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