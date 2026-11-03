Cami İmamının Fon Vurgunu Vaazı Gündem Oldu: "O Paraları Dürüm Yapsalar Bir Ömür Bitiremezler"

İmam, vurgun iddialarındaki rakamların büyüklüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu: 'Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar.'

Vaazın devamında bu kişilerin ibadet alanlarını bir tür kalkan olarak kullandığını savundu: 'Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler.'

Dış görünüşün tek başına bir şey ifade etmediğini de vurgulayan imam, 'Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor' dedi.