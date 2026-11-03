Cami İmamının Fon Vurgunu Vaazı Gündem Oldu: "O Paraları Dürüm Yapsalar Bir Ömür Bitiremezler"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon soruşturması gündemdeki yerini korurken bir cami imamının cuma vaazı sosyal medyada gündem oldu. İmam, 'Borsalarla, fonlarla hırsızlar peydahlandı' diyerek milyarlarca liranın alınıp götürüldüğünü söyledi ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını hatırlattı.
Vaazın en çok konuşulan kısmı ise vurgun iddialarıyla anılan kişilerin dindar görüntüsüne dair sözleri oldu. İmamın kimliği ve vaazın verildiği cami paylaşımlarda belirtilmedi.
Bir cami imamı, cuma vaazında fon vurgunlarını eleştirip emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekti.
"Artık dağlarda değiller, sokaklardalar"
Emeklinin yağ kuyruğunu hatırlattı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın