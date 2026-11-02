Fon Soruşturmasında 37 Kişi Parasını İade Etti: TMSF Hesabında 18,3 Milyar Lira Toplandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmayı yürütüyor. Edinilen bilgiye göre 30 Ekim Cuma günü itibarıyla 37 kişi, elde ettiği kazançları iade etti ve TMSF hesaplarında toplanan toplam tutar 18 milyar 340 milyon lirayı buldu.

Rakam, birkaç gün önceki tablonun hayli üzerinde. Daha önce 25 kişinin toplam 10 milyar 300 milyon lira iade ettiği açıklanmıştı; iki açıklama arasında kabaca 8 milyar liralık bir artış var. İadelerin sürdüğü, soruşturmanın ve şüpheli işlemlere yönelik incelemelerin de devam ettiği belirtildi.