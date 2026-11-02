Fon Soruşturmasında 37 Kişi Parasını İade Etti: TMSF Hesabında 18,3 Milyar Lira Toplandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, 30 Ekim Cuma gününe kadar 37 kişinin elde ettiği kazancı iade ettiği bildirildi. TMSF hesaplarında toplanan tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Bir önceki açıklamada 25 kişinin 10 milyar 300 milyon lira iade ettiği duyurulmuştu.
Fon soruşturmasında 30 Ekim itibarıyla 37 kişi kazancını iade etti, toplanan tutar 18 milyar 340 milyon lirayı buldu.
Gürlek'in açıkladığı listede 214 kişi ve şirket yer alıyor, geri istenen kazanç 187 milyar 653 milyon lira.
21 Ekim bilançosunda 404 kişiye adli işlem, 88 tutuklama ve 453 kişi ile şirkete tedbir vardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aşırı yüksek getiri elde edenlere yönelik incelemelerin sürdüğünü söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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