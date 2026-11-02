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Fon Soruşturmasında 37 Kişi Parasını İade Etti: TMSF Hesabında 18,3 Milyar Lira Toplandı

Fon Soruşturmasında 37 Kişi Parasını İade Etti: TMSF Hesabında 18,3 Milyar Lira Toplandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 12:57
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, 30 Ekim Cuma gününe kadar 37 kişinin elde ettiği kazancı iade ettiği bildirildi. TMSF hesaplarında toplanan tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Bir önceki açıklamada 25 kişinin 10 milyar 300 milyon lira iade ettiği duyurulmuştu.

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Fon soruşturmasında 30 Ekim itibarıyla 37 kişi kazancını iade etti, toplanan tutar 18 milyar 340 milyon lirayı buldu.

Fon soruşturmasında 30 Ekim itibarıyla 37 kişi kazancını iade etti, toplanan tutar 18 milyar 340 milyon lirayı buldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmayı yürütüyor. Edinilen bilgiye göre 30 Ekim Cuma günü itibarıyla 37 kişi, elde ettiği kazançları iade etti ve TMSF hesaplarında toplanan toplam tutar 18 milyar 340 milyon lirayı buldu.

Rakam, birkaç gün önceki tablonun hayli üzerinde. Daha önce 25 kişinin toplam 10 milyar 300 milyon lira iade ettiği açıklanmıştı; iki açıklama arasında kabaca 8 milyar liralık bir artış var. İadelerin sürdüğü, soruşturmanın ve şüpheli işlemlere yönelik incelemelerin de devam ettiği belirtildi.

Gürlek'in açıkladığı listede 214 kişi ve şirket yer alıyor, geri istenen kazanç 187 milyar 653 milyon lira.

Gürlek'in açıkladığı listede 214 kişi ve şirket yer alıyor, geri istenen kazanç 187 milyar 653 milyon lira.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini 6 Ekim'de duyurmuştu. Bunların 141'i gerçek kişi, 73'ü şirket. Üç ayrı fondan elde edilen toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak hesaplandı; yaklaşık 100,7 milyarı gerçek kişilere, 87 milyarı ise şirketlere ait.

Başsavcılığın isimleri TMSF'ye bildirmesinin ardından kazançların, kurumun açtığı gönüllü iade hesabına yatırılması isteniyor. Gürlek o gün, hesaba şimdiye kadar 5 kişinin ödeme yaptığını söylemişti. Zararın iki katının ödenmesinin etkin pişmanlık sebebi sayılabileceğini belirten Gürlek, iadenin sorumluluğu ortadan kaldırmadığının altını çizdi: 'Bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.'

Bugün açıklanan 18,34 milyar liralık tutar, bu kazanç hesabının henüz yaklaşık onda birine denk geliyor.

21 Ekim bilançosunda 404 kişiye adli işlem, 88 tutuklama ve 453 kişi ile şirkete tedbir vardı.

21 Ekim bilançosunda 404 kişiye adli işlem, 88 tutuklama ve 453 kişi ile şirkete tedbir vardı.

Gürlek, 21 Ekim'de soruşturmaların bilançosunu paylaştı. Buna göre 404 kişi hakkında adli işlem yapıldı; bunların 88'i tutuklandı, 26'sı gözaltına alındı, 195'i adli kontrol altına alındı. Firari 42 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyordu.

Mali cephede de tablo ağırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 351 gerçek ve 102 tüzel kişi olmak üzere 453 kişi ve şirket hakkında tedbir kararı aldı. Kararlar arasında banka hesaplarının dondurulması, mal varlığına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesi yer aldı. Gürlek, süreçte iadelerin TMSF hesaplarına yatmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Hukuki tüm aşamaların takipçisi olacağız.'

Bilançodan sonra da tutuklamalar sürdü. Polise teslim olan Nusret Altınbaş, 26 Ekim'de tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aşırı yüksek getiri elde edenlere yönelik incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aşırı yüksek getiri elde edenlere yönelik incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aşırı yüksek getiri elde edenler ya da hukuka aykırı kazanç sağlayanlar hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini ifade etti.

Olayların seyri Eylül ortasında hızlandı. Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Muhammet Yarız 15 Eylül'de tutuklandı. SPK 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketinin fonlarının TEFAS'ta işlemini durdurdu, 131 yatırım fonunu tasfiyeye aldı ve bazı kişilere işlem yasağı getirdi. 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi; aranan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı, biri yurt dışında bulundu. Dokuz şirketin yöneticilerine ait para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu.

Listede adı geçen diğer isimlerden de iade yapmaları bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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