Adalet Bakanı Gürlek Fon Soruşturmasında Gönüllü İadenin Sorumluluğu Kaldırmayacağını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki durumuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasında ayrım yapıldığını belirten Gürlek, gönüllü olarak iade edilen paraların ilgili kişilerin hukuki sorumluluğunu tek başına ortadan kaldırmayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.'