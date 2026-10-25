Adalet Bakanı Gürlek Fon Soruşturmasında Gönüllü İadenin Sorumluluğu Kaldırmayacağını Açıkladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında yapılan gönüllü para iadelerinin hukuki sorumluluğu tek başına ortadan kaldırmayacağını belirtti. Bakan, gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını da duyurdu.
"Gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmıyor."
"Mal varlıklarına koruma tedbiri uygulanıyor."
Fon soruşturmasında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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