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Adalet Bakanı Gürlek Fon Soruşturmasında Gönüllü İadenin Sorumluluğu Kaldırmayacağını Açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek Fon Soruşturmasında Gönüllü İadenin Sorumluluğu Kaldırmayacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 19:08
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında yapılan gönüllü para iadelerinin hukuki sorumluluğu tek başına ortadan kaldırmayacağını belirtti. Bakan, gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını da duyurdu.

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"Gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmıyor."

"Gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmıyor."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki durumuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasında ayrım yapıldığını belirten Gürlek, gönüllü olarak iade edilen paraların ilgili kişilerin hukuki sorumluluğunu tek başına ortadan kaldırmayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.'

"Mal varlıklarına koruma tedbiri uygulanıyor."

"Mal varlıklarına koruma tedbiri uygulanıyor."

Gürlek, soruşturma kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını belirtti. Paraların geri verilmesinin soruşturmalardaki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını söyleyen Bakan, yeni mal varlığı tedbirlerinin uygulanabileceği mesajını verdi. Gürlek 6 Ekim'de AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada da zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu, ancak bunun dosyanın kapanması anlamına gelmediğini söylemişti.

Fon soruşturmasında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

Fon soruşturmasında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

Bazı yatırım fonlarının hisse değerlerini şişirdiği iddiaları ve eylül ortasındaki sert satışlar nedeniyle Borsa İstanbul endeksi yüzde 10'a varan düşüş yaşamıştı. SPK da 131 fonun tasfiyesini duyurmuştu. Gürlek'in 6 Ekim'deki açıklamasına göre soruşturmada 85 şüpheli tutuklandı ve 5 kişi TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına ödeme yaptı. 21 Ekim'de ise 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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