Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın'a Ev Hapsi ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada SPK'nın suç duyurusunu öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi ve hisse dolandırıcılığı suçlamasını reddetti. Tera'da yaklaşık dört ay yöneticilik yaptığını belirten Aydın, yönetimde bulunduğu sürede herhangi bir belgeye imza atmadığını ve denetim kurulunun yetkisinin bulunmadığını savundu.