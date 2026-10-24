Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın'a Ev Hapsi ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AKP milletvekili Prof. Dr. Ertan Aydın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Aydın hakkında tutuklama yerine ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Aydın hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aydın suçlamaları reddetti.
Soruşturma manipülasyon iddialarıyla başladı.
Aydın, Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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