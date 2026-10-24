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Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın'a Ev Hapsi ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

Eski AKP Milletvekili Ertan Aydın'a Ev Hapsi ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 23:20
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AKP milletvekili Prof. Dr. Ertan Aydın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Aydın hakkında tutuklama yerine ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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Aydın hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aydın hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Aydın hakkında tutuklama talebini kabul etmeyerek ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Aydın'a yöneltilen suçlamalar Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma.

Aydın suçlamaları reddetti.

Aydın suçlamaları reddetti.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada SPK'nın suç duyurusunu öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi ve hisse dolandırıcılığı suçlamasını reddetti. Tera'da yaklaşık dört ay yöneticilik yaptığını belirten Aydın, yönetimde bulunduğu sürede herhangi bir belgeye imza atmadığını ve denetim kurulunun yetkisinin bulunmadığını savundu.

Soruşturma manipülasyon iddialarıyla başladı.

Soruşturma manipülasyon iddialarıyla başladı.

Soruşturma, sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarıyla başladı ve SPK'nın suç duyurusu kararının ardından Aydın gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı ve tutuklandı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği 26 Eylül'de Aydın'ın da aralarında bulunduğu 36 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirmişti.

Aydın, Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapmıştı.

Aydın, Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapmıştı.

Prof. Dr. Ertan Aydın, 2012 ile 2014 yılları arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu danışmanlığını, ardından başdanışmanlığını yaptı. 2015'in Haziran ve Kasım seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi. 2025'te Tera'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Aydın, bu görevinden 23 Haziran 2025'te ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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