Fon Soruşturmasında 5 Gözaltı Daha: Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın da Aralarında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gözaltılar geldi. Operasyonun son ayağında 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltındakiler arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 31'e ulaştı.
Gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin tamamı yakalandı.
Son gözaltı listesinde eski milletvekilinden holding yöneticisine 5 isim var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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