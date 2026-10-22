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Fon Soruşturmasında 5 Gözaltı Daha: Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın da Aralarında

Fon Soruşturmasında 5 Gözaltı Daha: Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın da Aralarında

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 10:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gözaltılar geldi. Operasyonun son ayağında 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltındakiler arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 31'e ulaştı.

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Gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin tamamı yakalandı.

Gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin tamamı yakalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) savcılığa ilettiği raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatılan soruşturmada, daha önce 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyonun ilk aşamasında bu isimlerden 26'sı yakalanmış, kalan 5 şüpheli için çalışmalar sürmüştü.

22 Ekim'de düzenlenen yeni operasyonla geriye kalan 5 isim de gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte hakkında karar bulunan şüphelilerin tamamı yakalanmış oldu.

Soruşturmanın ilk dalgası 21 Ekim'de kamuoyuna yansımıştı. O gün 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bunlardan 26'sının yakalandığı duyurulmuştu. Yaklaşık bir gün sonra ilk aşamada yakalanamayan 5 ismin de gözaltına alınmasıyla operasyonda aranan şüpheli kalmadı.

Anadolu Ajansı'nın daha önce aktardığı bilgilere göre soruşturma, Başsavcılığın Terör Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyanın merkezinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ ile bağlantılı şirketlerin paylarında gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri yer alıyor.

SPK, sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali ya da fiyat manipülasyonu şüphesi taşıyan işlemleri tespit ettiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyor. Bu dosyada da sürecin başlangıç noktasını kurulun hazırladığı raporlar oluşturdu.

Son gözaltı listesinde eski milletvekilinden holding yöneticisine 5 isim var.

Son gözaltı listesinde eski milletvekilinden holding yöneticisine 5 isim var.

Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri de netleşti. Listede siyaset, finans ve sigorta dünyasından isimler dikkat çekiyor.

Gözaltına alınanlar arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın, KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan bulunuyor.

Ertan Aydın kimdir?

Akademisyen kimliğiyle de tanınan Ertan Aydın, 2012-2014 yılları arasında Başbakanlıkta başdanışman olarak görev yapmış, AK Parti'den milletvekilliği de yapmıştı. Aydın'ın adı, 2023 seçimleri öncesinde partinin kampanya çalışmalarında da sıkça anılmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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