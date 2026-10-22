Fon Soruşturmasında 5 Gözaltı Daha: Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın da Aralarında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) savcılığa ilettiği raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatılan soruşturmada, daha önce 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyonun ilk aşamasında bu isimlerden 26'sı yakalanmış, kalan 5 şüpheli için çalışmalar sürmüştü.

22 Ekim'de düzenlenen yeni operasyonla geriye kalan 5 isim de gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte hakkında karar bulunan şüphelilerin tamamı yakalanmış oldu.

Soruşturmanın ilk dalgası 21 Ekim'de kamuoyuna yansımıştı. O gün 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bunlardan 26'sının yakalandığı duyurulmuştu. Yaklaşık bir gün sonra ilk aşamada yakalanamayan 5 ismin de gözaltına alınmasıyla operasyonda aranan şüpheli kalmadı.

Anadolu Ajansı'nın daha önce aktardığı bilgilere göre soruşturma, Başsavcılığın Terör Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyanın merkezinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ ile bağlantılı şirketlerin paylarında gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri yer alıyor.

SPK, sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali ya da fiyat manipülasyonu şüphesi taşıyan işlemleri tespit ettiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyor. Bu dosyada da sürecin başlangıç noktasını kurulun hazırladığı raporlar oluşturdu.