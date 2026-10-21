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Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: 31 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: 31 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 09:53 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 09:58
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Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin soruşturmada halka açık dört şirket üzerinde yapılan inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Olağanüstü tasfiye sürecindeki Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da arasında olduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alınırken, Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu. Atlas Portföy’ün eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi. Nusret Altınbaş’ın halen arandığı öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında halka açık dört şirkete ilişkin inceleme yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları mercek altına alındı.

İnceleme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildi.

Yapılan inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.' denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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