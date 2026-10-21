Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: 31 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında halka açık dört şirkete ilişkin inceleme yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları mercek altına alındı.

İnceleme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildi.

Yapılan inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.' denildi.