Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül Gözaltına Alındı, Emir Sarıgül Hakkında da Gözaltı Kararı Verildi

Murat Ağırel'in evinde arama yapıldığı ve ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Emir Sarıgül için de gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül ile konuştuğunu aktaran Saymaz; 'Yeni Partili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir’in de emniyete teslim olacağını söyledi. Sarıgül, bu soruşturmanın Almanya ile bağlantılı bir ticari mesele olduğunu, Ağırel’in de haberleştirmek için sürece dahil olduğunu söylüyor.' ifadelerine yer verdi.