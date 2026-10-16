Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül Gözaltına Alındı, Emir Sarıgül Hakkında da Gözaltı Kararı Verildi
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Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı. Murat Ağırel ile birlikte siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül, Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtilirken, Mustafa Sarıgül’ün oğlunun emniyete teslim olacağını söylediği aktarıldı.
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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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