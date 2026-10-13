Ankara Abisi Yasin Oyanık'ın Kara Para Aklama Şüphesiyle Gözaltına Alındığı İddia Edildi
Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yaptığı yardımlarla tanınan 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık, 9 Ekim'den itibaren sosyal medyada yayılan bir gözaltı iddiasıyla gündeme geldi. Bazı haberlerde Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. 13 Ekim'de X'te yapılan bir paylaşımda ise Oyanık'ın yurt dışındaki dernekler üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladığı ve para hareketinin 5 milyar TL'yi aştığı iddia edildi. İddialara ilişkin emniyetten, jandarmadan ya da adli makamlardan açıklama yapılmazken Oyanık'la birlikte yardım çalışmaları yürüten Cem Özkök ve Su Kulaçatan'ın paylaşımları soru işaretlerini artırdı.
5 milyar TL'lik para hareketi olduğu konuşuluyor
"Foşur foşur" sloganıyla tanınan Cem Özkök açıklama yapmayacağını duyurdu, Su Kulaçatan gözaltı sözlerinden döndü
Özkök'ün menajeri: Konunun muhatabı Özkök ve ekibi değil
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