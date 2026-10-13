Ankara Abisi Yasin Oyanık'ın Kara Para Aklama Şüphesiyle Gözaltına Alındığı İddia Edildi

Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı yönündeki paylaşımlar 9 Ekim 2026'dan itibaren sosyal medyada yayılmaya başladı. Sonraki haberlerde iddia, Uşak'ta yürütülen bir soruşturmaya bağlandı; Oyanık'ın yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

13 Ekim'de Oyanık'ın Hollanda başta olmak üzere yurt dışında açtığı çok sayıda dernek üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladığını ve dernekler aracılığıyla aktarılan toplam tutarın 5 milyar TL'yi aştığını öne sürüldü. Bir X hesabı soruşturmanın MASAK raporları ve jandarma incelemelerine dayandığını belirterek, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 arasında kişi ve şirketlerin hesaplarında 860 bin 88 işlemle toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik para hareketi gerçekleştiğini yazdı.

Cüneyt Polat ise aynı gün yaptığı paylaşımda, Oyanık hakkındaki gözaltı iddialarının doğru olduğunu ve Oyanık'ın muhtemelen tutuklanacağını öne sürdü.