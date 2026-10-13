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Ankara Abisi Yasin Oyanık'ın Kara Para Aklama Şüphesiyle Gözaltına Alındığı İddia Edildi

Ankara Abisi Yasin Oyanık'ın Kara Para Aklama Şüphesiyle Gözaltına Alındığı İddia Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 11:29
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Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yaptığı yardımlarla tanınan 'Ankara Abisi' lakaplı Yasin Oyanık, 9 Ekim'den itibaren sosyal medyada yayılan bir gözaltı iddiasıyla gündeme geldi. Bazı haberlerde Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. 13 Ekim'de X'te yapılan bir paylaşımda ise Oyanık'ın yurt dışındaki dernekler üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladığı ve para hareketinin 5 milyar TL'yi aştığı iddia edildi. İddialara ilişkin emniyetten, jandarmadan ya da adli makamlardan açıklama yapılmazken Oyanık'la birlikte yardım çalışmaları yürüten Cem Özkök ve Su Kulaçatan'ın paylaşımları soru işaretlerini artırdı.

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5 milyar TL'lik para hareketi olduğu konuşuluyor

5 milyar TL'lik para hareketi olduğu konuşuluyor

Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı yönündeki paylaşımlar 9 Ekim 2026'dan itibaren sosyal medyada yayılmaya başladı. Sonraki haberlerde iddia, Uşak'ta yürütülen bir soruşturmaya bağlandı; Oyanık'ın yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

13 Ekim'de Oyanık'ın Hollanda başta olmak üzere yurt dışında açtığı çok sayıda dernek üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladığını ve dernekler aracılığıyla aktarılan toplam tutarın 5 milyar TL'yi aştığını öne sürüldü. Bir X hesabı soruşturmanın MASAK raporları ve jandarma incelemelerine dayandığını belirterek, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 arasında kişi ve şirketlerin hesaplarında 860 bin 88 işlemle toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik para hareketi gerçekleştiğini yazdı.

Cüneyt Polat ise aynı gün yaptığı paylaşımda, Oyanık hakkındaki gözaltı iddialarının doğru olduğunu ve Oyanık'ın muhtemelen tutuklanacağını öne sürdü.

"Foşur foşur" sloganıyla tanınan Cem Özkök açıklama yapmayacağını duyurdu, Su Kulaçatan gözaltı sözlerinden döndü

"Foşur foşur" sloganıyla tanınan Cem Özkök açıklama yapmayacağını duyurdu, Su Kulaçatan gözaltı sözlerinden döndü

Temizlik videolarında kullandığı 'foşur foşur' sloganıyla meşhur olan Cem Özkök, 11 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yasin Oyanık'ın ve avukatının 'bizzat isteği' üzerine konuyla ilgili şu aşamada açıklama yapmamalarının istendiğini duyurdu. Özkök gözaltı iddiasını ne doğruladı ne yalanladı.

Oyanık'la yardım çalışmaları yürüten Su Kulaçatan ise ilk açıklamasında 'Yani gözaltında olduğu doğrudur ama dediğim gibi resmi herhangi bir açıklama daha henüz olmadı' dedi. Kulaçatan sonraki paylaşımında 'Herhangi bir şey yok. Yani ben gözaltında olduğu bilgisine de ulaşmadım' diyerek bunun kendi tahmini olduğunu belirtti ve sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini ekledi.

Özkök'ün menajeri: Konunun muhatabı Özkök ve ekibi değil

Özkök'ün menajeri: Konunun muhatabı Özkök ve ekibi değil

Odatv'ye aktarılanlara göre Özkök'ün menajeri Melis Güvenç, konunun muhatabının Özkök ve ekibi olmadığını söyledi. Güvenç, Özkök'ün soruşturmanın tarafı gibi gösterilmemesi gerektiğini ifade etti. Özkök'ün adı, bazı haberlerde Oyanık'la birlikte yürüttükleri ortak yardım organizasyonları nedeniyle iddialarla birlikte anıldı. Özkök'ün ya da Oyanık'ın bir soruşturmanın şüphelisi olduğuna dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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