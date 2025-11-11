onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kapalıçarşı'da Büyük Operasyon: Kara Para Operasyonunda 76 Kişi Gözaltına Alındı

Kapalıçarşı'da Büyük Operasyon: Kara Para Operasyonunda 76 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 11:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, 'Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın