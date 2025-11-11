onedio
11 Kasım Salı Altın Fiyatı: Altın Son 3 Haftanın Zirvesinde: Altın ve Gümüş Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
11.11.2025 - 09:50

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 610 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 5 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor. Altın gibi gümüş de yükselmeye devam ediyor.

Altın fiyatı da gümüş fiyatı da yine yükseldi!

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor. Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor. 

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması varlık fiyatları üzerindeki etkileri oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin sürmesi de değerli madenlerin yükselmesini sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Spot piyasa da ons gümüş %3,5'e varan artışla 50,21 doları gördüğü bugün, şu sıralarda yüzde 2,95 artışla 49,83  dolarda.

