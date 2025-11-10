onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Uzmanlar Açıkladı! Bu Yatırım Araçları 2026'da Altın ve Gümüşü Tahtından Edecek

Uzmanlar Açıkladı! Bu Yatırım Araçları 2026'da Altın ve Gümüşü Tahtından Edecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 17:51

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde ne olacağı merak ediliyor. Geçen haftalarda 6 bin TL'ye dayanan gram altının kırdığı rekorların ardından yükselen altın fiyatıyla yatırımcı yeni yol arayışına girdi. Tarihi fiyatlara ulaşan gram altının ardından yatırımcı daha uygun ve daha kârlı olan gümüşe yöneldi. Ekonomim'den Evrim Küçük, altını tahtından edecek yeni yatırım araçlarını duyurdu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altını ve gümüşü tahtından edecek yatırım araçları açıklandı.

Altını ve gümüşü tahtından edecek yatırım araçları açıklandı.

Ekonomim’den Evrim Küçük, 2026’ya ilişkin beklentileri kaleme aldı. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle piyasada karmaşa olduğunu vurgulayan Küçük, altın ve gümüşü tahtından edecek yatırım aracını açıkladı. Uzmanlara göre yeni yılda da değerli metaller yükseliş gösterecek. Özellikle bakır ve alüminyum da yatırım olarak kullanılacak.

Bakır ve alüminyumu 2026'da yatırım aracı olarak sıklıkla duyacağız.

Bakır ve alüminyumu 2026'da yatırım aracı olarak sıklıkla duyacağız.

Dünyanın önde gelen yatırım bankası Citi’nin raporuna göre yatırımda ralli bakır ve alüminyuma kayacak. Bakırın 2026’da ton başına 12 bin dolar olması bekleniyor. Alüminyum ise yüzde 30-50 artış görecek. Bu da yeni bir rekor anlamına geliyor. Uzmanlara göre bakır ve alüminyum 2026’da öne çıkan yatırım araçları olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın