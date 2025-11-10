Uzmanlar Açıkladı! Bu Yatırım Araçları 2026'da Altın ve Gümüşü Tahtından Edecek

Dünyanın önde gelen yatırım bankası Citi’nin raporuna göre yatırımda ralli bakır ve alüminyuma kayacak. Bakırın 2026’da ton başına 12 bin dolar olması bekleniyor. Alüminyum ise yüzde 30-50 artış görecek. Bu da yeni bir rekor anlamına geliyor. Uzmanlara göre bakır ve alüminyum 2026’da öne çıkan yatırım araçları olacak.