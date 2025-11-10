Uzmanlar Açıkladı! Bu Yatırım Araçları 2026'da Altın ve Gümüşü Tahtından Edecek
Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde ne olacağı merak ediliyor. Geçen haftalarda 6 bin TL'ye dayanan gram altının kırdığı rekorların ardından yükselen altın fiyatıyla yatırımcı yeni yol arayışına girdi. Tarihi fiyatlara ulaşan gram altının ardından yatırımcı daha uygun ve daha kârlı olan gümüşe yöneldi. Ekonomim'den Evrim Küçük, altını tahtından edecek yeni yatırım araçlarını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altını ve gümüşü tahtından edecek yatırım araçları açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakır ve alüminyumu 2026'da yatırım aracı olarak sıklıkla duyacağız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın