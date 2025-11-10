Ekonomi Uzmanı Devrim Akyıl Gümüş ve Altın Fiyatlarının Ne Olacağını Açıkladı

'Altın ve gümüş radyosu diyor ki ‘herhangi bir negatif senaryo görülmüyor. Kısa süreli dalgalanma görülebilir. Ama gümüş ve altın rasyosu net şekilde aşağı diyor. 85 seviyesi çok kritik. Bu dinlenme belki bu kadar sınırlı kalacak. Sonrasında atak başlayabilir.'