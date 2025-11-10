onedio
Ekonomi Uzmanı Devrim Akyıl Gümüş ve Altın Fiyatlarının Ne Olacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 14:53

Yatırım için güvenli araçların başında altın geliyor. Altın fiyatları rekorları görürken gümüş yatırımcısına kazandırmasıyla önemli bir ivme kazandı. Parası altına yetmeyen vatandaşlar gümüşü ikinci yatırım aracı olarak sepetine eklemeye başladı. Peki, gümüş ve altın fiyatı ne olacak? Ekonomist Devrim Akyıl, YouTube hesabından altın ve gümüş fiyatlarına dair yorumlarda bulundu.

Altın fiyatları ve gümüş ne olacak?

Ekonomi uzmanı altın ve gümüş fiyatlarına dair yorumda bulundu. Akyıl, 'Altında temkinli bakış açımı sürdüreceğim. Grafikler bize en azından onu anlatıyor. Keşke 3700 dolara inse fiziki miktarları artırsak. Ana resimdeki beklentim 4150 dolara gidip tekrar aşağı inip yeni zirvelere gitmesi. Orta vadeli geri çekilmeler çok kuvvetli alım satım fırsatı olacak. Biraz daha geri çekilim olmasına dair beklentim var' dedi.

Ekonomi uzmanı Devrim Akyıl, altın gümüş rasyosuna dair şunları dedi:

'Altın ve gümüş radyosu diyor ki ‘herhangi bir negatif senaryo görülmüyor. Kısa süreli dalgalanma görülebilir. Ama gümüş ve altın rasyosu net şekilde aşağı diyor. 85 seviyesi çok kritik. Bu dinlenme belki bu kadar sınırlı kalacak. Sonrasında atak başlayabilir.'

