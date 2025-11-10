Popüler Kahve Zinciri İflas Başvurusunda Bulundu

ABD’nin Florida merkezinde şubeleri bulunan kahve zinciri The Blend Coffee & Cocktails, iflas başvurusunda bulundu. Kahve zincirinin borçlarının 500 bin dolar 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Ünlü kahve zincirinin internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yaratıcı kahve menülerinden ferahlatıcı mimosa, fuzion ve bloody mary seçeneklerine kadar, her şeyden biraz denemenizi kolaylaştırıyoruz. Cesur, tatlı, köpüklü ya da alkolü bir şey mi istiyorsunuz? Bunun için bir seçeneğimiz var.”

Kahve zinciri şu anda Florida genelinde sekiz şubeyle faaliyet gösteriyor.