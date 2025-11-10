onedio
Popüler Kahve Zinciri İflas Başvurusunda Bulundu

Dilara Şimşek
10.11.2025 - 14:12

ABD'nin ünlü kahve zinciri mali açıdan zor günler yaşıyor. Popüler kahve zinciri The Blend Coffee & Cocktails, iflas başvurusunda bulundu. Kahve zincirinin borcunun 500 bin dolar ve 1 milyon dolar arasında olduğu iddia edildi. Kahve zincirinin Florida'da 8 şubesi bulunuyor.

Kahveye gelen zam ünlü kahve zincirlerini mali açıdan etkiledi.

Brezilya’daki olumsuz hava koşulları kahve fiyatlarını vurdu. Geçen yılda bu yana yükseliş gösteren kahve fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Hava koşullarından etkilenen kahve fiyatları borsada rekor kırdı. Starbucks ve pek çok kahve zincirinin tercih ettiği Arabica çeşidi kahve fiyatı 4.35 dolara kadar yükseldi. Dünya genelinde ünlü kahve zincirleri artan fiyatlar karşısında zor günler yaşıyor.

Popüler kahve zinciri iflas başvurusunda bulundu.

ABD’nin Florida merkezinde şubeleri bulunan kahve zinciri The Blend Coffee & Cocktails, iflas başvurusunda bulundu. Kahve zincirinin borçlarının 500 bin dolar 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Ünlü kahve zincirinin internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yaratıcı kahve menülerinden ferahlatıcı mimosa, fuzion ve bloody mary seçeneklerine kadar, her şeyden biraz denemenizi kolaylaştırıyoruz. Cesur, tatlı, köpüklü ya da alkolü bir şey mi istiyorsunuz? Bunun için bir seçeneğimiz var.”

Kahve zinciri şu anda Florida genelinde sekiz şubeyle faaliyet gösteriyor.

