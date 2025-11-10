Konkordato İlan Edildi: Türkiye’nin 83 Yıllık Ünlü Markası İflas Ediyor
Yurt içi ve yurt dışında Sincap markasıyla tanınan ve hizmet veren, Türkiye’nin 83 yıllık kuruyemiş markası Ekmekçioğlu, yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. 1942'de kurulan dev firmaya mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.
83 yıllık kuruyemiş devi Ekmekçioğlu (Sincap) iflas ediyor!
83 yıllık tarih!
