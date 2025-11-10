onedio
Konkordato İlan Edildi: Türkiye’nin 83 Yıllık Ünlü Markası İflas Ediyor

Ali Can YAYCILI
10.11.2025 - 09:49

Yurt içi ve yurt dışında Sincap markasıyla tanınan ve hizmet veren, Türkiye’nin 83 yıllık kuruyemiş markası Ekmekçioğlu, yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. 1942'de kurulan dev firmaya mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.

83 yıllık kuruyemiş devi Ekmekçioğlu (Sincap) iflas ediyor!

Mahkemenin kararına göre, Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş. hakkında 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek üzere 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Kararda, İcra İflas Kanunu’nun 294 ila 297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dâhil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin, konkordato süreci boyunca bankalarca “konkordato kapsamında” ibaresiyle işleme alınması yönünde hüküm kuruldu.

83 yıllık tarih!

Ekmekçioğlu, 1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kuruldu. Şirket, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınırken, “Sincap” markasıyla da hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösterdi. Kuruyemiş, kaplamalı ürün ve spesiyal üretiminde teknolojik yatırımlar yapan Ekmekçioğlu, yıllar boyunca kalite ve hijyen standartlarına bağlı kalarak üretim gerçekleştirdi. Firma, geniş dağıtım ağı ve İstanbul Beylikdüzü’ndeki fabrika satış mağazasıyla doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedefledi.

