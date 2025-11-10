Dev Bankadan Tarihi Kredi Kararı: 30 Yıl Geriye Dönük Kredi Masrafları İade Edilecek!

Avusturya'da binlerce banka müşterisi için emsal niteliğinde bir mali karar verildi. Ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından BAWAG Bankası ile Avusturya İşçi Odası (Arbeiterkammer – AK) arasında varılan tarihi mutabakat, geçmişte tahsil edilen haksız kredi masraflarının müşterilere iadesinin yolunu açtı.

Varılan anlaşmaya göre, banka müşterilerine 30 yıla kadar geriye dönük ödeme yapma hakkı tanınıyor. Bu hak, sadece aktif olarak devam eden kredi sözleşmeleri için değil, aynı zamanda kapanmış krediler için de geçerli olacak. Müşteriler, herhangi bir ek hukuki süreç başlatmaya gerek kalmadan, bu iadeleri otomatik olarak alma imkanına kavuşacak.

Bu gelişmenin temelini, Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin (OGH) Mart 2025'te aldığı emsal niteliğindeki karar oluşturuyor. OGH, bankaların kredi sözleşmelerinde standart olarak uyguladığı yüzde 1,5 oranındaki işlem ücretlerinin yasal dayanaktan yoksun olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, söz konusu kesintilerin, bankanın beyan ettiği gerçek idari maliyetleri yansıtmadığı ve bu nedenle tüketiciler aleyhine haksız bir yük oluşturduğu gerekçesiyle uygulamanın hukuka aykırı olduğunu tescilledi.

Yeni düzenleme ile iade kapsamı, yalnızca temel kredi işlem ücretleriyle sınırlı kalmıyor. Müşteriler, geçmişte ödedikleri ara finansman ücretlerini ve kredi limiti kullanım ücretleri gibi ek masrafları da geri talep edebilecekler.

BAWAG Bankası müşterileri, iade sürecini bankanın kendilerine sunacağı çevrimiçi başvuru platformu üzerinden takip edebilecekleri gibi, büyük bir çoğunluk için iadelerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tüketiciyi koruma örgütleri, bu anlaşmanın diğer bankalar için de bir emsal teşkil etmesini ve benzer haksız ücretlendirmelerin yaygın bir şekilde müşterilere iade edilmesini beklediklerini dile getirdi.