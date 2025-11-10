Dev Bankadan Tarihi Kredi Kararı: 30 Yıl Geriye Dönük Kredi Masrafları İade Edilecek!
Avusturya'dan banka müşterilerini yakından ilgilendiren tarihi bir haber var! Ülkenin en büyük bankalarından BAWAG Bankası ile tüketici hakları kuruluşu arasında varılan emsal niteliğindeki anlaşma, binlerce müşteriye büyük bir mali rahatlama getiriyor. Yüksek Mahkeme kararıyla yasa dışı olduğu tescillenen haksız kredi işlem ücretleri, 30 yıla kadar geriye dönük olarak iade edilecek. Sadece işlem ücretleri de değil; ara finansman ve kredi limiti kullanım ücretleri de geri ödeme kapsamında.
Kredi masrafları 30 yıla kadar geriye dönük olarak müşterilere iade edilecek!
