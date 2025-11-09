Artık Kredi Çekmek Zorlaşıyor, Kredi İçin Yeni Bir Belge İstenecek
Esnaf ve sanatkarlara sunulan düşük faizli kredilerin amaç dışı kullanılmasını önlemek için yeni bir denetim uygulaması hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu sistemle, kredilerin yalnızca işletme giderleri ve yatırım amaçlı kullanımı sağlanacak. Yetkililer, uygulamanın finansal disiplinin güçlendirilmesine ve kaynakların etkin kullanımına katkı sağlayacağını belirtiyor.
Kredinin altın, araç veya konut gibi farklı amaçlarla kullanılması önlenmeye çalışılıyor.
Esnaf, mağduriyetler yaratıldığını iddia ederek erteleme talep etti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
