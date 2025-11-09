onedio
Artık Kredi Çekmek Zorlaşıyor, Kredi İçin Yeni Bir Belge İstenecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025

Esnaf ve sanatkarlara sunulan düşük faizli kredilerin amaç dışı kullanılmasını önlemek için yeni bir denetim uygulaması hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu sistemle, kredilerin yalnızca işletme giderleri ve yatırım amaçlı kullanımı sağlanacak. Yetkililer, uygulamanın finansal disiplinin güçlendirilmesine ve kaynakların etkin kullanımına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Kredinin altın, araç veya konut gibi farklı amaçlarla kullanılması önlenmeye çalışılıyor.

Yeni yılda yürürlüğe girecek uygulama ile esnaf, kredi harcamalarını belgelemek zorunda olacak. Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi’ni kullanacak esnaf, 1 Ocak 2026’dan itibaren kredinin en az yüzde 33’ünü, 2027’de ise en az yüzde 67’sini hangi amaçla kullanacağını bildirecek ve harcamalarını fatura ile belgelendirecek.

Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanla kredi kullandığı tespit edilenler, hazine faiz desteğinden çıkarılacak. Böylece kredilerin altın, araç veya konut gibi farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Esnaf, mağduriyetler yaratıldığını iddia ederek erteleme talep etti.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, suistimallerin önüne geçmek amacıyla getirilen kredi belgelendirme uygulaması, iyi niyetli esnafı mağdur etmeye başladı. Bu durumu değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, uygulamanın ertelenmesi için girişimde bulundu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da gündeme gelen faturayla kredi zorunluluğu konusunda Akgül, “Bir yıldır bu konuyu tüm Türkiye’de denedik, uğraştık ama başarı sağlayamadık. Şimdi faturayı getirirsek esnaf bulamayacak veya para verip almak zorunda kalacak. Bu sistem devreye girerse, esnafın umut kapısı olan krediye ulaşması imkânsız hâle gelecek” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
