Artık Kredi Çekmek Zorlaşıyor, Kredi İçin Yeni Bir Belge İstenecek

Yeni yılda yürürlüğe girecek uygulama ile esnaf, kredi harcamalarını belgelemek zorunda olacak. Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi’ni kullanacak esnaf, 1 Ocak 2026’dan itibaren kredinin en az yüzde 33’ünü, 2027’de ise en az yüzde 67’sini hangi amaçla kullanacağını bildirecek ve harcamalarını fatura ile belgelendirecek.

Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanla kredi kullandığı tespit edilenler, hazine faiz desteğinden çıkarılacak. Böylece kredilerin altın, araç veya konut gibi farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.