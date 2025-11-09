Elektrikli ve Hibritten Sonra Şimdi de Suyla Çalışan Araba Geliyor: 100 Kilometrede 1 Lira Yakacak
Su ile çalışan otomobiller denilince akıllara ilk olarak Türk mucit geliyor. Benzinli araçlara entegre ettiği su sistemiyle düşük maliyetli seyahat imkanı sunan bu teknoloji büyük ilgi görmüştü. Bu gelişmenin ardından Güney Kore harekete geçti. Hyundai Motor Grubu, Ulsan’da hidrojen teknolojilerinde küresel liderlik hedefi doğrultusunda yeni bir yakıt hücresi üretim tesisinin temelini attı. Yaklaşık 675 milyon dolarlık (20,5 milyar TL) yatırımla hayata geçirilecek tesis, 2027’de faaliyete geçecek.
Yeni tesis 43 bin metrekarelik alana kurulacak.
1000 kilometre 5 Lira olacak.
