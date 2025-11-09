Elektrikli ve Hibritten Sonra Şimdi de Suyla Çalışan Araba Geliyor: 100 Kilometrede 1 Lira Yakacak

Tesisin üreteceği PEM elektrolizörler, sudan karbonsuz hidrojen üretimini mümkün kılarak Hyundai’nin “net sıfır” hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak. Şirket, 30 yıllık deneyimi sayesinde elektrolizör bileşenlerinin yüzde 90’ını yerli olarak üretmeyi başardı. Hidrojenle çalışan otomobillerin en büyük avantajlarından biri ise yüksek yakıt verimliliği. Yapılan testler ve sektör tahminleri, bu araçların enerji tüketiminin çok düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin, bir hidrojen yakıt hücreli otomobilin ortalama kullanımda 1.000 kilometrelik yolculuğu, yalnızca 5 liralık su maliyetiyle kat edebileceği öngörülüyor.