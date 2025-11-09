onedio
Elektrikli ve Hibritten Sonra Şimdi de Suyla Çalışan Araba Geliyor: 100 Kilometrede 1 Lira Yakacak

Elektrikli ve Hibritten Sonra Şimdi de Suyla Çalışan Araba Geliyor: 100 Kilometrede 1 Lira Yakacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 19:29

Su ile çalışan otomobiller denilince akıllara ilk olarak Türk mucit geliyor. Benzinli araçlara entegre ettiği su sistemiyle düşük maliyetli seyahat imkanı sunan bu teknoloji büyük ilgi görmüştü. Bu gelişmenin ardından Güney Kore harekete geçti. Hyundai Motor Grubu, Ulsan’da hidrojen teknolojilerinde küresel liderlik hedefi doğrultusunda yeni bir yakıt hücresi üretim tesisinin temelini attı. Yaklaşık 675 milyon dolarlık (20,5 milyar TL) yatırımla hayata geçirilecek tesis, 2027’de faaliyete geçecek.

Yeni tesis 43 bin metrekarelik alana kurulacak.

Yeni tesis 43 bin metrekarelik alana kurulacak.

Hyundai’nin “Hydrogen for Humanity (İnsanlık İçin Hidrojen)” vizyonunu taşıyan HTWO markası çatısı altında faaliyet gösterecek yeni tesis, 43 bin metrekarelik alana kurulacak. Tesis, yıllık 30 bin yakıt hücresi ünitesi üretimi ile karbonsuz hidrojen sağlamak için PEM elektrolizör üretim kapasitesine sahip olacak. Burada üretilecek yakıt hücreleri, mevcut modellere kıyasla daha yüksek performans, artırılmış dayanıklılık ve daha düşük maliyet avantajı sunacak.

1000 kilometre 5 Lira olacak.

1000 kilometre 5 Lira olacak.

Tesisin üreteceği PEM elektrolizörler, sudan karbonsuz hidrojen üretimini mümkün kılarak Hyundai’nin “net sıfır” hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak. Şirket, 30 yıllık deneyimi sayesinde elektrolizör bileşenlerinin yüzde 90’ını yerli olarak üretmeyi başardı. Hidrojenle çalışan otomobillerin en büyük avantajlarından biri ise yüksek yakıt verimliliği. Yapılan testler ve sektör tahminleri, bu araçların enerji tüketiminin çok düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin, bir hidrojen yakıt hücreli otomobilin ortalama kullanımda 1.000 kilometrelik yolculuğu, yalnızca 5 liralık su maliyetiyle kat edebileceği öngörülüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
