Köy Nüfusu Yaşlandı, Gençler İçin Şehirden Köye Göç İçin Teşvik Paketi Devreye Giriyor

Köy Nüfusu Yaşlandı, Gençler İçin Şehirden Köye Göç İçin Teşvik Paketi Devreye Giriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 18:23

Kırsal bölgelerde nüfusun hızla azalmasıyla birlikte hükümet, yeni bir destek programını devreye almaya hazırlanıyor. Paket kapsamında köy ve beldelerde yenilenebilir enerji, turizm ve el sanatları gibi alanlara özel teşvikler sunulacak. Aile işletmeleriyle kooperatiflerin güçlendirilmesi hedeflenirken, organik tarımın yaygınlaştırılması ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projelere de destek verilecek. Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 programında, kırsal kalkınmayı hızlandıracak ve tersine göçü teşvik edecek ilave önlemler de yer aldı.

Hükümet yeni destek paketiyle köye teşviği artıracak.

Kırsal alanlardaki hızlı nüfus kaybı, hükümeti yeni bir destek paketini hayata geçirmeye yöneltti. Amaç, köy ve beldeleri yeniden cazibe merkezi haline getirmek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2024’te kırsal nüfus, toplam nüfusun yalnızca %6,6’sını oluşturuyor. Oysa 2000’li yılların başında bu oran %35 civarındaydı. Artan kentleşme ve genç nüfusun kırsalda kalmaması, tersine göçü teşvik eden politikaların gündeme gelmesine yol açtı.

Üretim ve kooperatifçilik güçlendirilecek.

Yeni destek paketiyle köy ve beldelere çeşitli teşvikler sunulacak. Yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık gibi sektörler öncelikli olarak desteklenecek. Aile işletmeleri güçlendirilecek, üretici örgütleri ve kooperatifler yaygınlaştırılacak; bunun için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Bunun yanında organik tarım projeleri, erozyonla mücadele ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler de destek kapsamına alınacak.

Köy, genç nüfus için cazip kılınmaya çalışılıyor.

Kırsalda yaşayan yaklaşık 5,7 milyon kişinin büyük çoğunluğunu ileri yaştakiler oluşturuyor. Genç nüfusun köylerden ayrılması üzerine, kırsal kalkınmayı hızlandırmak ve tersine göçü teşvik etmek amacıyla ek tedbirler Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 programına dahil edildi.

