Köy Nüfusu Yaşlandı, Gençler İçin Şehirden Köye Göç İçin Teşvik Paketi Devreye Giriyor

Yeni destek paketiyle köy ve beldelere çeşitli teşvikler sunulacak. Yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık gibi sektörler öncelikli olarak desteklenecek. Aile işletmeleri güçlendirilecek, üretici örgütleri ve kooperatifler yaygınlaştırılacak; bunun için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Bunun yanında organik tarım projeleri, erozyonla mücadele ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler de destek kapsamına alınacak.