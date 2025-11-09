Köy Nüfusu Yaşlandı, Gençler İçin Şehirden Köye Göç İçin Teşvik Paketi Devreye Giriyor
Kırsal bölgelerde nüfusun hızla azalmasıyla birlikte hükümet, yeni bir destek programını devreye almaya hazırlanıyor. Paket kapsamında köy ve beldelerde yenilenebilir enerji, turizm ve el sanatları gibi alanlara özel teşvikler sunulacak. Aile işletmeleriyle kooperatiflerin güçlendirilmesi hedeflenirken, organik tarımın yaygınlaştırılması ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projelere de destek verilecek. Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 programında, kırsal kalkınmayı hızlandıracak ve tersine göçü teşvik edecek ilave önlemler de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hükümet yeni destek paketiyle köye teşviği artıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üretim ve kooperatifçilik güçlendirilecek.
Köy, genç nüfus için cazip kılınmaya çalışılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın