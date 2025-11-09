onedio
Çin'in Hibrit Aracı Tek Depo ve Şarjla 2327 Kilometre Giderek Rekor Kırdı

Çin'in Hibrit Aracı Tek Depo ve Şarjla 2327 Kilometre Giderek Rekor Kırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 17:43

Çinli otomobil üreticisi FAW, Hongqi HS6 PHEV modeliyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirket, aracın tam şarj ve dolu yakıt deposuyla gerçekleştirdiği yolculukta, şarj edilebilir hibrit SUV kategorisinde en uzun mesafe kat eden araç olarak Guinness Dünya Rekoru'na girdiğini açıkladı. 30 Ekim'de Shangri-La'dan başlayan ve Kunming, Baise ile Wuzhou şehirlerinden geçerek 3 Kasım'da Guangzhou'da tamamlanan yolculukta, toplam 2.327 kilometre katedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rekor kıran araç batarya seçeneği ile dikkat çekti.

Rekor kıran araç batarya seçeneği ile dikkat çekti.

Çinli üretici FAW’un yakında piyasaya süreceği Hongqi HS6 PHEV, Çin’de 15 Kasım itibarıyla ön satışa çıkacak. Henüz yollara çıkmadan rekorlarla gündeme gelen model, 1.5 litrelik turbo motorundan 110 kW (148 hp) güç ve 225 Nm tork üretiyor. Termal verimliliği %45,21 olarak açıklanan araç, hem iki tekerlekten çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak. Sistemin toplam güç değerleri sırasıyla 168 kW (225 hp) ve 369 kW (495 hp) olarak veriliyor. Batarya seçenekleri ise 23,9 kWh ve 39,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryalardan oluşuyor. Tam şarjla yalnızca elektrik gücüyle 152 ila 250 kilometre arasında yol alabilen HS6 PHEV, toplamda modele göre 1460 ile 1580 kilometreye kadar menzil sunuyor.

İç ve dış tasarımı da övgü aldı.

İç ve dış tasarımı da övgü aldı.

Hongqi HS6 PHEV, markanın karakteristik tasarım çizgilerini modern detaylarla birleştiriyor. Ön bölümde, 12 dikey krom şeritle çevrili ve Hongqi’nin kırmızı logosunu taşıyan kapalı ızgara öne çıkıyor. Aracın boyutları 4.995 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik ve 1.760 mm yükseklik olarak açıklanırken, dingil mesafesi 2.920 mm’ye ulaşıyor. Boş ağırlık versiyona göre 2.040 ila 2.285 kilogram arasında değişiyor. İç mekanda dijital gösterge ekranıyla birleşen bilgi-eğlence ve yolcu ekranlarından oluşan çift ekranlı kokpit tasarımı dikkat çekiyor. Üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon, 50 W kablosuz şarj, çift bardaklık, dahili buzdolabı ve 12 hoparlörlü ses sistemi de aracın öne çıkan konfor donanımları arasında yer alıyor.

Tek depo ve şarjla 2327 kilometre gitti.

Tek depo ve şarjla 2327 kilometre gitti.

Çin’in köklü otomotiv markalarından FAW, yeni hibrit SUV modeli Hongqi HS6 PHEV ile dünya çapında ses getiren bir başarı elde etti. Şirket, aracın tam dolu yakıt deposu ve tam şarjla çıktığı uzun yol testinde, şarj edilebilir hibrit SUV segmentinde en uzun menzile ulaşarak Guinness Dünya Rekoru kırdığını duyurdu. 30 Ekim’de Shangri-La’dan yola çıkan araç, Kunming, Baise ve Wuzhou gibi kentlerden geçerek 3 Kasım’da Guangzhou’ya ulaştı. Bu yolculuk boyunca toplam 2.327 kilometre mesafe katedilerek rekor resmen tescillendi.

