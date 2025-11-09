Çin'in Hibrit Aracı Tek Depo ve Şarjla 2327 Kilometre Giderek Rekor Kırdı

Çinli üretici FAW’un yakında piyasaya süreceği Hongqi HS6 PHEV, Çin’de 15 Kasım itibarıyla ön satışa çıkacak. Henüz yollara çıkmadan rekorlarla gündeme gelen model, 1.5 litrelik turbo motorundan 110 kW (148 hp) güç ve 225 Nm tork üretiyor. Termal verimliliği %45,21 olarak açıklanan araç, hem iki tekerlekten çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak. Sistemin toplam güç değerleri sırasıyla 168 kW (225 hp) ve 369 kW (495 hp) olarak veriliyor. Batarya seçenekleri ise 23,9 kWh ve 39,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryalardan oluşuyor. Tam şarjla yalnızca elektrik gücüyle 152 ila 250 kilometre arasında yol alabilen HS6 PHEV, toplamda modele göre 1460 ile 1580 kilometreye kadar menzil sunuyor.