Çin'in Hibrit Aracı Tek Depo ve Şarjla 2327 Kilometre Giderek Rekor Kırdı
Çinli otomobil üreticisi FAW, Hongqi HS6 PHEV modeliyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirket, aracın tam şarj ve dolu yakıt deposuyla gerçekleştirdiği yolculukta, şarj edilebilir hibrit SUV kategorisinde en uzun mesafe kat eden araç olarak Guinness Dünya Rekoru’na girdiğini açıkladı. 30 Ekim’de Shangri-La’dan başlayan ve Kunming, Baise ile Wuzhou şehirlerinden geçerek 3 Kasım’da Guangzhou’da tamamlanan yolculukta, toplam 2.327 kilometre katedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rekor kıran araç batarya seçeneği ile dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İç ve dış tasarımı da övgü aldı.
Tek depo ve şarjla 2327 kilometre gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın