TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Pazartesi Günü Başlıyor

Yoğunluk oluşmaması için e-Devlet üzerinden başvurular takvime göre alınacak: 10 Kasım’da T.C. kimlik numarası “0” ile bitenler, 11 Kasım’da “2” ile bitenler, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6” ve 14 Kasım’da “8” ile bitenler başvuruda bulunabilecek. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar kimlik numarası sınırlaması olmadan başvurabilecek. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik numarası kısıtlaması uygulanmayacak.