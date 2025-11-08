onedio
TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Pazartesi Günü Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2025 - 19:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. TOKİ öncülüğünde yürütülecek projede 500 bin sosyal konut inşa edilecek. “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı uygulanacak proje kapsamında vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden veya yetkili banka şubelerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular nerelerden yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” dedi. Bakan Kurum, projenin dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla hazırlandığını vurguladı. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılabilecek.

e-devlet başvurularında kimlik numarası sıralaması olacak.

Yoğunluk oluşmaması için e-Devlet üzerinden başvurular takvime göre alınacak: 10 Kasım’da T.C. kimlik numarası “0” ile bitenler, 11 Kasım’da “2” ile bitenler, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6” ve 14 Kasım’da “8” ile bitenler başvuruda bulunabilecek. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar kimlik numarası sınırlaması olmadan başvurabilecek. Banka şubelerinden yapılan başvurularda ise kimlik numarası kısıtlaması uygulanmayacak.

Şehit aileleri ve gazilerden başvuru için ücret alınmayacak

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri, projeye başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak ve konut teslimlerinin 2027 Mart ayında başlaması planlanıyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
