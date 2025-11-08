TOKİ 500 Bin Konut Başvurusu Pazartesi Günü Başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. TOKİ öncülüğünde yürütülecek projede 500 bin sosyal konut inşa edilecek. “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı uygulanacak proje kapsamında vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden veya yetkili banka şubelerinden gerçekleştirebilecek.
Başvurular nerelerden yapılacak?
e-devlet başvurularında kimlik numarası sıralaması olacak.
Şehit aileleri ve gazilerden başvuru için ücret alınmayacak
