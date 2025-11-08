"Yiğit" Unvanı Giresun ve "Yiğido" Sivas Arasında Tartışma Yarattı

Kara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin sahip olduğu unvanlara büyük bir saygı duyduklarını belirterek, 'Biz ‘Yiğit Giresun' unvanını hak ettiğimize inanıyoruz. Bu, başka bir ilin hakkını gasp etmek değildir. Sivaslı kardeşlerimizin de bu süreçte bize destek vereceğine inanıyoruz. Suistimallere, iki vilayetin arasını açmaya çalışanlara Sivaslılar da Giresunlular da izin vermemelidir' dedi. Kara, kampanyanın amacının yalnızca Giresun’un tarihsel kahramanlıklarının hak ettiği biçimde tanınması olduğunu vurguladı.