"Yiğit" Unvanı Giresun ve "Yiğido" Sivas Arasında Tartışma Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2025 - 17:16

Giresun’un İstiklal Madalyası’yla onurlandırılması ve kente “Yiğit Giresun” unvanının verilmesi amacıyla başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Yalnızca 50 gün içinde 200 binden fazla imza toplanırken, sürece ilişkin açıklama yapan Giresun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, son dönemde Sivas’la ilgili yanlış yorumların gündeme geldiğini belirterek, “Kardeş şehrimiz Sivas’la aramızda bir rekabet yok, biz onların ‘Yiğido’ lakabına talip değiliz.” ifadelerini kullandı.

Yiğit Giresun ve istiklal madalyası için imza kampanyası başlatılmıştı.

Giresun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (GESOB) öncülüğünde, Giresun’un Milli Mücadele’deki kahramanlıklarının resmen tescillenmesi amacıyla başlatılan “Yiğit Giresun” imza kampanyası yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 50 günde 200 bini aşkın imza toplandığını belirten GESOB Başkanı Ali Kara, bu rakamın şehrin seçmen sayısının büyük bölümünü temsil ettiğini söyledi. Kara, kampanyanın hem Giresun’da hem de gurbette yaşayan vatandaşlardan güçlü destek gördüğünü ve sürecin Milli Mücadele’ye dair belge ve tanıklıkların toplanmasıyla birlikte sürdüğünü ifade etti.

"Sivaslılar da Yiğido isterse destek oluruz"

GESOB Başkanı Ali Kara, son dönemde Sivas ile ilgili ortaya atılan “Yiğido” tartışmalarına da açıklık getirdi. İki şehir arasında suni bir rekabet havası oluşturulmaya çalışıldığını belirten Kara, “Kardeş ve komşu şehrimiz Sivas’la herhangi bir çekişmemiz yok. Biz Sivas’ın ‘Yiğido’ lakabına talip değiliz, isterlerse onlara imza vererek destek bile oluruz” dedi. Kara, amaçlarının yalnızca Giresun’un İstiklal Madalyası’yla onurlandırılması ve “Yiğit Giresun” unvanının resmen tescil edilmesi olduğunu vurguladı.

"Sivaslı kardeşlerimizden destek bekliyoruz"

Kara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerin sahip olduğu unvanlara büyük bir saygı duyduklarını belirterek, 'Biz ‘Yiğit Giresun' unvanını hak ettiğimize inanıyoruz. Bu, başka bir ilin hakkını gasp etmek değildir. Sivaslı kardeşlerimizin de bu süreçte bize destek vereceğine inanıyoruz. Suistimallere, iki vilayetin arasını açmaya çalışanlara Sivaslılar da Giresunlular da izin vermemelidir' dedi. Kara, kampanyanın amacının yalnızca Giresun’un tarihsel kahramanlıklarının hak ettiği biçimde tanınması olduğunu vurguladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
