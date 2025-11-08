"Yiğit" Unvanı Giresun ve "Yiğido" Sivas Arasında Tartışma Yarattı
Giresun’un İstiklal Madalyası’yla onurlandırılması ve kente “Yiğit Giresun” unvanının verilmesi amacıyla başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Yalnızca 50 gün içinde 200 binden fazla imza toplanırken, sürece ilişkin açıklama yapan Giresun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, son dönemde Sivas’la ilgili yanlış yorumların gündeme geldiğini belirterek, “Kardeş şehrimiz Sivas’la aramızda bir rekabet yok, biz onların ‘Yiğido’ lakabına talip değiliz.” ifadelerini kullandı.
Yiğit Giresun ve istiklal madalyası için imza kampanyası başlatılmıştı.
"Sivaslılar da Yiğido isterse destek oluruz"
"Sivaslı kardeşlerimizden destek bekliyoruz"
