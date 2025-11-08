onedio
Emekli ve Memur Maaşları 2026'da Kaç Lira Olacak?

Dilara Şimşek
08.11.2025 - 13:08

Yeni yıl yaklaşırken maaş zamları da gündemdeki yerini aldı. 2026 asgari ücret zammı konuşulurken memur ve emekliler de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli ve memur maaşlarına 2026'da yapılacak zammı hesapladı. Öte yandan Kıvanç, en düşük emekli maaşının da kaç TL olacağını belirtti. 

Milyonlarca emekli ve memur 2026'da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Merkez Bankası 7 Kasım Cuma günü enflasyon raporunun dördüncüsünü açıkladı. Yüzde 25-29 bandında olacağı tahmin edilen 2025 yılı enflasyonu yükseltildi. Son raporda enflasyon tahmin aralığı yüzde 31-33 oldu. Enflasyon tahmininin yükseltilmesi milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. Bu verilerle emekli ve memurun maaşına yapılacak zam da şekillenmeye başladı.

Emekli ve memur maaşları kaç lira olacak?

Emeklilerin maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak 2026’da yüzde 12.28-14.00 arasında zam yapılacak.

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15.57 zam yapılmıştı. 2026 Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı farkı yansıtılacak. Yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşı ocak ayında yüzde 18.7 zamlanacak. Yüzde 33 çıkarsa yüzde 20.51 zam yapılacak.

En düşük emekli aylığı kaç TL olacak?

En düşük emekli aylığı mevcutta 16.681 TL. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa en düşük emekli aylığı yüzde 18 bin 729 TL olacak. Yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 olursa 19.016 liraya yükseltilecek.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
