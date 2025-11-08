Emekli ve Memur Maaşları 2026'da Kaç Lira Olacak?

Yeni yıl yaklaşırken maaş zamları da gündemdeki yerini aldı. 2026 asgari ücret zammı konuşulurken memur ve emekliler de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli ve memur maaşlarına 2026'da yapılacak zammı hesapladı. Öte yandan Kıvanç, en düşük emekli maaşının da kaç TL olacağını belirtti.

