İslam Memiş altın yerine ne alınması gerektiğini açıkladı.

YouTube hesabında açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın yerine yatırım yapılacak araçları açıkladı. İslam Memiş, euro ve Bitcoin'e dikkat çekerek, 'Altına alternatif yatırım araçları daha ucuz olduğu için euro alın daha iyi. İlla altınla kafamı bozacağım diye bir şey yok. Altın yerine euro almayı tercih ederim şu an, altın yerine Bitcoin almayı tercih ederim' dedi.

Euro alınır mı?

İslam Memiş, altının yüksek fiyatları izlemesinden dolayı yatırım sepetinde ikinci tercih olarak euro olması gerektiğini söyledi. Finans Analisti, 'Israrla altın tarafını takip edeceğine altın karşısında ucuz enstrüman var. Değer kaybetmiş enstrümanlar var… Bunların başında euro ve Bitcoin geliyor. Burada beklemekten ziyade neden ısrarla yüksekten maliyet yapıyorsun' ifadelerini kullandı.