İslam Memiş Altın Yerine Ne Alınması Gerektiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 18:32

En gözde yatırım araçlarının başında altın geliyor. Her devir yatırımcısına kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altın, son günlerde dalgalı seyir izlemesiyle dikkat çekiyor. Geçen haftalarda tarihi rekorlarını kıran ve yatırımcısının yüzünü güldüren altının 2026 fiyatının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Yükseliş seyrine devam eden altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise hem uygun fiyatlı hem de kısa sürede kâr ettirecek yatırım araçlarına yöneliyor. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından bir video paylaştı. İslam Memiş, altın yerine ne alınması gerektiğini açıkladı. 

Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları geçen haftalarda rekor kırarken son günlerde düşüş eğilimi gösterdi. Gram altın 6 bin TL'ye; çeyrek altın ise 10 bin TL'ye dayanmıştı. 7 Kasım Cuma, haftanın son iş gününde gram altın 5 bin 423 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın 9 bin 150 lirayken yarım altın 18 bin 300 TL’ye ulaştı.

İslam Memiş altın yerine ne alınması gerektiğini açıkladı.

YouTube hesabında açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, altın yerine yatırım yapılacak araçları açıkladı. İslam Memiş, euro ve Bitcoin'e dikkat çekerek, 'Altına alternatif yatırım araçları daha ucuz olduğu için euro alın daha iyi. İlla altınla kafamı bozacağım diye bir şey yok. Altın yerine euro almayı tercih ederim şu an, altın yerine Bitcoin almayı tercih ederim' dedi. 

Euro alınır mı?

İslam Memiş, altının yüksek fiyatları izlemesinden dolayı yatırım sepetinde ikinci tercih olarak euro olması gerektiğini söyledi. Finans Analisti, 'Israrla altın tarafını takip edeceğine altın karşısında ucuz enstrüman var. Değer kaybetmiş enstrümanlar var… Bunların başında euro ve Bitcoin geliyor. Burada beklemekten ziyade neden ısrarla yüksekten maliyet yapıyorsun' ifadelerini kullandı.

Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?

İslam Memiş, Ons Altın tarafında piyasada bir tereddüt bulunduğunun altını çizdi. “Kesin olarak ‘artık yükselmez ve artık düşmez’ diye algı yanlış algı” diyen Memiş, “Altın yükselecek mi düşecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ons Altın 4.009 dolar seviyesinde. 3950-4050 dolar seviyesine sıkıştı. En güçlü destek seviyesi 3950 dolar seviyesi. Ana hedef noktamız 3850 dolar seviyesi. Burada ‘yukarı mı gitsem aşağı mı gitsem’ tereddütü var piyasada. Trump hükümetinin felaket senaryosundan bahsetmesi kaygıları artırıyor. Piyasa kendine yeni hikaye bulamadığı için dinlenme döneminde. 

Ne yükseliş bitti ne düşüş bitti… Kesin olarak ‘artık yükselmez ve artık düşmez’ diye algı yanlış algı. Yükseliş de var, aşağıda 3800 dolar seviyesi. Arafta olan Ons Altın var. 

Ons Altın kırılma için kendisine bahane arıyor. Bu bahaneyi bulamadığı için gel-git yapıyor. Dinlenme sürecinde. Kişisel beklentim, 2026 yılına ilişkin 4880- 4888 dolar seviyesini bekliyor olsam da, ben 4000 dolar seviyesi üzerinde maliyet yapılmasına karşıyım.” 

Altın 2026’da ne kadar olacak?

İslam Memiş, ons altın tarafında 2026 tahminini açıkladı. Memiş, 'Ons Altın 2026 yılında 4880-4884 dolar seviyesine kadar yükselir' ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
KumdanKum

Seçeneklerde Gümüşü ağzına almayan finansal analiste, ben finansal analist demem..

Deniz Baykalın Kız Kardeşi

ne altını evime ekmek zor alıyorum hayırsız abim deniz baykal anam babamdan kalan bütün malları kendi üstüne aldı bana bir kuruş vermedi

Deniz Baykalın Kız Kardeşi

abim deniz baykal başörtümden utandığı için kız kardeşi olduğumu herkesten sakladı

gozlerimgozlerin

bak o deniz Baykal neler yapcak sana sen gör adami mezar altındayken bile sucluyosunuz