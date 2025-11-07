Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı.

İstanbul’da dair de konuşan Orhan Şen, bu sene yoğun kar yağışının olmayacağını kaydetti. Şen, “ İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şubat ayı batı ve doğuda normal bir kışın yaşanacağı ay olarak görülüyor. Mart ayına da sarkma ihtimali var. Biliyorsunuz, Mart ayında kar yağdığında fazla yağar, çünkü nem fazladır. Kar yağışının batıda ocağın sonu ve şubat-Mart ayı gibi görülecek.

Bu sürekli kar yağışı değil. İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek.

Sıcaklıklar ortalamanın pek altına düşmüyor. Hatta üzerinde seyrediyor. Aralık ayının ilk 15’ine kadar bu şekilde dalgalanmalar olacak ama sıcaklık yine yüksek gözüküyor. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları görülecek. Dediğim gibi batı bölgelerinde aralık ayında kış şartları olacağını tahmin etmiyorum.”