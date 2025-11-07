onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacağını Açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 17:17

Ülke genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Kasım ayına girmiş olmamıza rağmen sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. 'Kar ne zaman yağacak?', 'Kış ne zaman gelecek?' sorularının yanıtı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen, karın ne zaman yağacağını açıkladı. X hesabından videolu bir açıklama yapan Orhan Şen, kış mevsiminin ülkeye geç geleceğini belirtti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava ne zaman soğuyacak?

Hava ne zaman soğuyacak?

Kış mevsimi için geri sayım başladı. Ancak Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları ilkbaharı aratmıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken kar yağışını özleyenler 'Hava ne zaman soğuyacak?' sorusunun yanıtını bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şen, havaların ne zaman soğuyacağını açıkladı.

Kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde kar yağışının ne zaman başlayacağını açıkladı. Ülke genelinde aralık ayında kar görülmeyeceğini vurgulayan Şen, “Ocak ayında Anadolu’da kar yağışı fazla gözüküyor. Ocak ayının sonu Şubat ve mart aylarında gözüküyor. Aralık’ın ikinci haftasında Anadolu’ya kar yağabilir. Ocak ayında da tabi yağabilir Ama batı bölgelerinde aralık ayında kar yağışı gözükmüyor. Belki ocak ayının sonunda gözükecek” dedi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı.

İstanbul’da dair de konuşan Orhan Şen, bu sene yoğun kar yağışının olmayacağını kaydetti. Şen, “ İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek” ifadelerini kullandı. 

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şubat ayı batı ve doğuda normal bir kışın yaşanacağı ay olarak görülüyor. Mart ayına da sarkma ihtimali var. Biliyorsunuz, Mart ayında kar yağdığında fazla yağar, çünkü nem fazladır. Kar yağışının batıda ocağın sonu ve şubat-Mart ayı gibi görülecek.

Bu sürekli kar yağışı değil. İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek. 

Sıcaklıklar ortalamanın pek altına düşmüyor. Hatta üzerinde seyrediyor. Aralık ayının ilk 15’ine kadar bu şekilde dalgalanmalar olacak ama sıcaklık yine yüksek gözüküyor. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları görülecek. Dediğim gibi batı bölgelerinde aralık ayında kış şartları olacağını tahmin etmiyorum.”

Orhan Şen'in X hesabından yaptığı açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın