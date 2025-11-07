Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacağını Açıkladı
Ülke genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Kasım ayına girmiş olmamıza rağmen sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. 'Kar ne zaman yağacak?', 'Kış ne zaman gelecek?' sorularının yanıtı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen, karın ne zaman yağacağını açıkladı. X hesabından videolu bir açıklama yapan Orhan Şen, kış mevsiminin ülkeye geç geleceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava ne zaman soğuyacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı.
Orhan Şen'in X hesabından yaptığı açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın