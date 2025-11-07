onedio
Salgın Tüm Dünyada Yayılıyor: Japonya’da Okullar Kapandı, Avustralya’da Hastalık Rekoru Kırılıyor

Ali Can YAYCILI
07.11.2025 - 13:21 Son Güncelleme: 07.11.2025 - 13:28

Kış aylarının başlamasıyla salgın hastalık dönemi de kapıya dayandı. Tüm dünya salgın hastalıkla mücadele ediyor. Yoğun grip salgını sebebiyle Japonya'da okullar kapatılırken Avustralya ülke tarihinin grip salgını rekorunu kırdı. Türkiye’de de son dönemlerde havaların da soğumasıyla grip vakalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Japonya ve Avustralya’daki salgının Avrupa’ya da yayılması an meselesi...

Son dönemde Türkiye’de de artan grip vakaları sadece burada yok! Dünyanın birçok ülkesi yoğun grip salgını ile mücadele ediyor.

Son dönemdeki grip salgını, sıradan bir salgın değil. Türkiye'de etkisi henüz hissedilmese de Asya'dan Avrupa'ya, dünya ülkeleri rekor kıran grip salgınıyla yüzleşiyor. Yoğun grip salgını sebebiyle Japonya'da okullar kapatılırken Avustralya ülke tarihinin grip salgını rekorunu kırdı. 

Dünyayı pençesine alan salgın Japonya'yı kötü etkiledi. Ülkenin sıkı ve kalabalık okul sistemini vuran salgın hastalık ülke genelinde 100 okul kapatıldı. Ülkenin en kalabalık şehirleri olan Okinawa ve Tokyo'daki okulları vuran salgın sebebiyle yüzlerce kişi hastanelik oldu.

Avustralya da tarihin en kötü salgınıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 410 bin vaka kaydedildi, hastaneler doldu taştı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
