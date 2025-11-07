Salgın Tüm Dünyada Yayılıyor: Japonya’da Okullar Kapandı, Avustralya’da Hastalık Rekoru Kırılıyor

Son dönemdeki grip salgını, sıradan bir salgın değil. Türkiye'de etkisi henüz hissedilmese de Asya'dan Avrupa'ya, dünya ülkeleri rekor kıran grip salgınıyla yüzleşiyor. Yoğun grip salgını sebebiyle Japonya'da okullar kapatılırken Avustralya ülke tarihinin grip salgını rekorunu kırdı.

Dünyayı pençesine alan salgın Japonya'yı kötü etkiledi. Ülkenin sıkı ve kalabalık okul sistemini vuran salgın hastalık ülke genelinde 100 okul kapatıldı. Ülkenin en kalabalık şehirleri olan Okinawa ve Tokyo'daki okulları vuran salgın sebebiyle yüzlerce kişi hastanelik oldu.

Avustralya da tarihin en kötü salgınıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 410 bin vaka kaydedildi, hastaneler doldu taştı.