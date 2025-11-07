Salgın Tüm Dünyada Yayılıyor: Japonya’da Okullar Kapandı, Avustralya’da Hastalık Rekoru Kırılıyor
Kış aylarının başlamasıyla salgın hastalık dönemi de kapıya dayandı. Tüm dünya salgın hastalıkla mücadele ediyor. Yoğun grip salgını sebebiyle Japonya'da okullar kapatılırken Avustralya ülke tarihinin grip salgını rekorunu kırdı. Türkiye’de de son dönemlerde havaların da soğumasıyla grip vakalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Japonya ve Avustralya’daki salgının Avrupa’ya da yayılması an meselesi...
Son dönemde Türkiye’de de artan grip vakaları sadece burada yok! Dünyanın birçok ülkesi yoğun grip salgını ile mücadele ediyor.
