Green Card Başvurusu Ne Zaman Başlayacak? Amerika’dan Green Card Hakkında Önemli Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 11:00

ABD'de yaşama ve oturum izni elde etmek isteyenler Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Normal şartlarda Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvuruları Kasım ayı olmasına rağmen henüz başlamadı. Milyonlarca kişi, ABD’den gelecek Green Card açıklamasını bekliyordu. Hükümet, Green Card başvurusu yapmak isteyenler için önemli bir açıklama yayımlandı. Green Card başvurusu hakkında yapılan açıklamada “Green Card başvurusu hakkında bazı değişiklikler yapılıyor, başvuru tarihlerini en kısa sürece duyuracağız” açıklaması geldi. 

İşte Green Card başvuru süreci hakkında tüm detaylar…

Kaynak: https://travel.state.gov/content/trav...
ABD’de yaşamak isteyen milyonlarca kişinin her yıl merakla beklediği Green Card başvuru süreci bu yıl henüz başlamadı.

Her yıl genellikle Ekim ayının başında başlayan Green Card başvurularının bu yıl henüz başlamamış olması nedeniyle “Green Card iptal mi edildi?” gibi soruların yanıtları merak ediliyordu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilen Green Card başvurularının bu yıl ücretli olacağı da iddia ediliyordu.

Green Card başvurusu hakkında ABD’den yeni bi açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Green Card hakkında bazı değişiklikler yapıldığı ve başvuru sürecinin yakında başlayacağı belirtildi. İşte yapılan açıklama: “Green Card başvuru sürecinde bazı değişiklikler uygulamaktadır. DV-2027 kayıt döneminin başlangıç ​​tarihini ve DV-2027 seçim sonuçlarının Giriş Durumu Kontrolü (ESC) aracılığıyla açıklanabileceği tarihi mümkün olan en kısa sürede duyuracağız. Bu değişiklikler, DV-2027 için seçilen kişilerin vize başvuru dönemini etkilemeyecek olup, bu dönem 1 Ekim 2026 ile 30 Eylül 2027 arasında kalacaktır.”

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı heniz bilinmiyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
