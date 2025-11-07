Green Card Başvurusu Ne Zaman Başlayacak? Amerika’dan Green Card Hakkında Önemli Açıklaması

Yapılan açıklamada Green Card hakkında bazı değişiklikler yapıldığı ve başvuru sürecinin yakında başlayacağı belirtildi. İşte yapılan açıklama: “Green Card başvuru sürecinde bazı değişiklikler uygulamaktadır. DV-2027 kayıt döneminin başlangıç ​​tarihini ve DV-2027 seçim sonuçlarının Giriş Durumu Kontrolü (ESC) aracılığıyla açıklanabileceği tarihi mümkün olan en kısa sürede duyuracağız. Bu değişiklikler, DV-2027 için seçilen kişilerin vize başvuru dönemini etkilemeyecek olup, bu dönem 1 Ekim 2026 ile 30 Eylül 2027 arasında kalacaktır.”