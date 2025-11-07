onedio
Deren Talu, Dilan Polat, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 08:58 Son Güncelleme: 07.11.2025 - 09:14

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Ceylan Sever’in haberine göre; Aralarında Deren Talu, Dilan Polat, Kubilay Aka, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin de olduğu 8 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda testi negatif çıkanlar hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti. 

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları ’negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Testi pozitif çıkanlar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanıyor.

Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler hakkında soruşturma TCK 191. Maddesi çerçevesinde devam ediyor. Ceylan Sever'in haberine göre; iddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek. Öte yandan iddianamenin ise eli kulağında.

Testi pozitif çıkan isimlerin Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger olduğu öğrenilmişti.

