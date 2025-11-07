Deren Talu, Dilan Polat, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme
Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Ceylan Sever’in haberine göre; Aralarında Deren Talu, Dilan Polat, Kubilay Aka, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin de olduğu 8 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığı öğrenildi.
Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda testi negatif çıkanlar hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
Testi pozitif çıkanlar hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanıyor.
