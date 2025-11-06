onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkler, Karadağ Vizeli Olunca O Ülkeye Yöneldi: İşte Türklerin Yeni Vizesiz Rotası

Türkler, Karadağ Vizeli Olunca O Ülkeye Yöneldi: İşte Türklerin Yeni Vizesiz Rotası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 00:02

Karadağ’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaya başlamasının ardından vizesiz tatil arayan Türkler rota değiştirdi. Karadağ’da oluşan vize engeli sonrasında Türk vatandaşlarının yeni popüler rotası Kuzey Makedonya oldu. Kuzey Makedonya’nın düşük yaşam maliyetleri, şirket kurma kolaylığı ve oturum izinlerinin görece erişilebilir olması, bu ilgiyi her geçen gün artırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karadağ vizeli oldu, Türklerin yeni rotası Kuzey Makedonya!

Karadağ vizeli oldu, Türklerin yeni rotası Kuzey Makedonya!

Avrupa'da kolay oturum almak isteyen Türk vatandaşları, alternatif olarak Kuzey Makedonya’ya yönelmeye başladı. Ülkenin düşük yaşam maliyetleri, şirket kurma kolaylığı ve oturum izinlerinin görece erişilebilir olması, bu ilgiyi her geçen gün artırıyor.

2025 Ekim itibarıyla Karadağ’ın Türk vatandaşlarına vize uygulama kararı almasının ardından, Balkanlar’daki göç rotası yeniden şekillendi. Üsküp Haber'den Sadık Şimşek'in haberine göre; Özellikle şirket kurarak veya ikamet üzerinden oturum almak isteyen Türkler için en cazip alternatif artık Kuzey Makedonya.

Neden Kuzey Makedonya?

Neden Kuzey Makedonya?

Vizesiz giriş: Türk vatandaşları pasaportla 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Şirket kurma kolaylığı: Düşük maliyetli ve hızlı süreçler sayesinde birçok Türk girişimci Makedonya’da şirket açıyor.

Uygun yaşam maliyetleri: Kira, gıda ve ulaşım masrafları Türkiye’ye kıyasla daha düşük.

Avrupa’ya yakınlık: AB üyesi olmasa da Balkanlar'da stratejik bir konuma sahip.

Kuzey Makedonya’da oturum ve vatandaşlık şartları:

Kuzey Makedonya’da oturum ve vatandaşlık şartları:

Kuzey Makedonya, şirket üzerinden oturum almayı kolaylaştıran ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca uzun yıllar ikamet eden yabancılar için vatandaşlık başvuru süreçleri de belirli şartlar dâhilinde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle genç girişimciler ve dijital yatırımcılar arasında ülkeye yoğun bir ilgi söz konusu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın