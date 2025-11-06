onedio
article/comments
article/share
Ekonomist Devrim Akyıl, Dünyada Gümüşün Neden Yükseldiğini Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 23:31 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 23:34

Son dönemde gümüş, küresel piyasalarda dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. Sanayi üretimindeki artış, özellikle güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi yeşil enerji teknolojilerinde gümüşe olan talebi hızla artırdı. Aynı zamanda yatırımcılar, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısı karşısında güvenli liman arayışında gümüşe yöneliyor. Altına kıyasla hâlâ daha düşük fiyat seviyesinde olması, birçok yatırımcı için gümüşü cazip bir alternatif hâline getiriyor. 

Emel Özuğur'un YouTube programına katılan Ekonomist Devrim Akyıl da yükselen gümüşün yükselme nedenlerini anlattı.

Gümüşün unutulan "parasal rolü" hatırlanıyor.

Son günlerde dünya ekonomisi ve değerli metal piyasaları adına dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ekonomist Devrim Akyıl, katıldığı bir yayında Hindistan'ın attığı stratejik adımla gümüşün uzun süredir unutulan 'parasal rolünü' yeniden hatırlamaya başladığını belirtti. Akyıl, bu gelişmenin global finans sistemi üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdi.

"Fakirin altını gümüş"

Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle altına erişimde zorlanan kesimlerin, halk arasında “garibanın altını” olarak anılan gümüşe yöneldiğini ifade etti. Tarih boyunca altın sarayların, gümüş ise halkın parası olarak kullanıldığını hatırlatan Akyıl, değerli metal piyasalarında tarihsel bir döngünün işlediğini vurguladı. Akyıl'a göre altın güçlü bir yükseliş gösterdikten sonra gümüş toparlanıyor ve genellikle yüzdesel olarak altından daha iyi performans sergiliyor.

Hindistan'da fiziki gümüş teminat kabul edildi.

Akyıl, gümüşün yeniden gündeme gelmesinin asıl sebebinin, Hindistan'ın bankacılık sisteminde fiziki gümüşü teminat olarak kabul etme hamlesi olduğunu vurguladı.

'Hindistan'daki bankacılık sistemini yönetenler dediler ki, biz buna bir çözüm üretelim. Fiziki altınlar zaten teminat sayılıyor... ama onlar fiziki gümüşü de teminat kabul ettiler,' diyen Akyıl, bu kararın gümüşe 'parasal rolünü hatırlattığını' belirtti.

Bu gelişmenin, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin fiziki gümüş alımlarıyla birleştiğinde, gümüşün finansal sistemdeki ağırlığını artırdığına işaret ediliyor.

Gümüş için altın karşısında 2028 detayı cazip geliyor.

Ekonomist Devrim Akyıl, yatırım kararlarını sık sık Altın/Gümüş Rasyosu yani altının gümüşe oranı üzerinden değerlendirdiğini belirtti. Tarih boyunca bir altının karşılığı genellikle 12 ila 16 gümüş arasında değişirken, bugün bu oran 83 gümüşün bir altına denk geldiği bir seviyede bulunuyor. Akyıl, bu oranın aşağı yönlü hareket etmesinin hem altın hem de gümüş fiyatlarının yükselmesine yol açacağını, ancak gümüşün yüzdesel olarak daha güçlü bir performans sergileyeceğini ifade etti. “Ben o döngünün çok ivmeleneceği bir noktada olduğumuzu düşünüyorum,” diyen Akyıl, kişisel portföyünde gümüş miktarını altına göre artırdığını belirtti. Ayrıca, yeni yatırım yapmayı düşünenler için gümüşün 2028’e kadar olan dönemde altına kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığını öngördüğünü sözlerine ekledi.

Devrim Akyıl'ın gümüş hakkındaki yorumlarını buradan izleyebilirsiniz:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın