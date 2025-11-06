Ekonomist Devrim Akyıl, Dünyada Gümüşün Neden Yükseldiğini Anlattı
Son dönemde gümüş, küresel piyasalarda dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. Sanayi üretimindeki artış, özellikle güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi yeşil enerji teknolojilerinde gümüşe olan talebi hızla artırdı. Aynı zamanda yatırımcılar, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısı karşısında güvenli liman arayışında gümüşe yöneliyor. Altına kıyasla hâlâ daha düşük fiyat seviyesinde olması, birçok yatırımcı için gümüşü cazip bir alternatif hâline getiriyor.
Emel Özuğur'un YouTube programına katılan Ekonomist Devrim Akyıl da yükselen gümüşün yükselme nedenlerini anlattı.
Gümüşün unutulan "parasal rolü" hatırlanıyor.
"Fakirin altını gümüş"
Hindistan'da fiziki gümüş teminat kabul edildi.
Gümüş için altın karşısında 2028 detayı cazip geliyor.
Devrim Akyıl'ın gümüş hakkındaki yorumlarını buradan izleyebilirsiniz:
