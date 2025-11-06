Ekonomist Devrim Akyıl, Dünyada Gümüşün Neden Yükseldiğini Anlattı

Akyıl, gümüşün yeniden gündeme gelmesinin asıl sebebinin, Hindistan'ın bankacılık sisteminde fiziki gümüşü teminat olarak kabul etme hamlesi olduğunu vurguladı.

'Hindistan'daki bankacılık sistemini yönetenler dediler ki, biz buna bir çözüm üretelim. Fiziki altınlar zaten teminat sayılıyor... ama onlar fiziki gümüşü de teminat kabul ettiler,' diyen Akyıl, bu kararın gümüşe 'parasal rolünü hatırlattığını' belirtti.

Bu gelişmenin, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin fiziki gümüş alımlarıyla birleştiğinde, gümüşün finansal sistemdeki ağırlığını artırdığına işaret ediliyor.