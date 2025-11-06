onedio
Yerli Otomobilimiz Togg, Tesla'yı Solladı! Togg Ekim Ayında Zirveye Yerleşti

Dilara Bağcı Peker
06.11.2025 - 15:51

Kasım ayında geçerli olacak otomobil fiyat listeleri tek tek açıklanırken Ekim ayının en çok satan araba modelleri de belli oldu. AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ekim ayının en çok satan otomobillerinden birisi de Togg oldu. 

Togg'un sedan modeli olan T10F, en yakın rakibi Tesla'yı sollayarak zirveye yerleşti.

Togg'un sedan modeli T10F zirveye yerleşti.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılının ocak-ekim dönemindeki otomobil satışları, 2024 yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98 arttı. 

Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 10,2 artışla '1 milyon 43 bin 796' olduğu aktarıldı.

Ekim ayında da durum değişmedi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artış gösterdi. 

15 Eylül'de satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç oldu. Togg, zirveyi kimseye kaptırmadı.

Togg, en yakın rakibi Tesla'yı solladı.

Tesla'nın geçen ay hiç araç satışı gerçekleştiremediği ortaya çıktı.T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. T10F'nin ekim itibarıyla toplam satış adedi 3 bin 726 olarak aktarıldı.

Ekim ayında zirveye yerleşen Togg, yeni opsiyonlarını da satışa çıkardı. Çift motorlu Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

Peki Togg fiyatları ne kadar?

