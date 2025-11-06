Yerli Otomobilimiz Togg, Tesla'yı Solladı! Togg Ekim Ayında Zirveye Yerleşti

Tesla'nın geçen ay hiç araç satışı gerçekleştiremediği ortaya çıktı.T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. T10F'nin ekim itibarıyla toplam satış adedi 3 bin 726 olarak aktarıldı.

Ekim ayında zirveye yerleşen Togg, yeni opsiyonlarını da satışa çıkardı. Çift motorlu Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.