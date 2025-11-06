Yerli Otomobilimiz Togg, Tesla'yı Solladı! Togg Ekim Ayında Zirveye Yerleşti
Kasım ayında geçerli olacak otomobil fiyat listeleri tek tek açıklanırken Ekim ayının en çok satan araba modelleri de belli oldu. AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ekim ayının en çok satan otomobillerinden birisi de Togg oldu.
Togg'un sedan modeli olan T10F, en yakın rakibi Tesla'yı sollayarak zirveye yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Togg'un sedan modeli T10F zirveye yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Togg, en yakın rakibi Tesla'yı solladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın