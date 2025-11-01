onedio
Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
01.11.2025 - 12:29

Elektrikli araç sektöründe devrim niteliğinde yeniliklerle adını dünyaya duyuran Amerikalı otomobil devi Tesla, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın, Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri dünya çapında pek çok ilke imza attı. Son dönemlerde ise elektrikli otomobil sektöründe artan rekabette adından söz ettirmeye başladı. Ancak ülkemizde sadece Model Y ile pazardaki yerini koruyor. Peki, Tesla Model Y'nin Kasım ayı fiyatı ne oldu? Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Kasım ayı fiyat listesi

Tesla Fiyat Listesi

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning öncülüğünde 2003 yılında kurulan Tesla, Türkiye otomobil pazarına Model Y ile giriş yaptı. Markanın güncellenen fiyatları ise bu ay da internet sitesinde yer aldı. 

Uyarı: Tesla tarafından Kasım ayında belirlenen 'Tavsiye edilen satış fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, kampanyalar veya opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Kasım 2025

Oto-pilot paketlerine göre değişiklik gösteren Tesla Model Y'nin arkadan çekiş, long range arkadan çekiş, long range dört çeker ve performans dört çeker otomobillerinin fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.426.548 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.650.213 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.215.959 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.439.624 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.660.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.420.625 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.225.240 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı' kategorisinde 5 yıldızla taçlandırılan Model Y, otomobil sektörüne 2019 yılında adım attı. Gelin, Tesla Model Y satın almak isteyenler için aracın dikkat çeken özelliklerini inceleyelim: 

  • Model Y, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile donatılmıştır. 

  • 500 km'lik menzili ile sınıfındaki diğer otomobillerden ayrışıyor. 

  • Küçük arazi aracı segmentindeki otomobil, 0'dan 100 km/saate 7,6 saniyede varabilme kapasitesine sahip. 

  • Maksimum 201 km/saat hızla seyahat edebilme özelliyle sürüş deneyimini zenginleştiriyor. 

Model Y'nin donanım özellikleri ise sürücülerine güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor. Araçta; kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri yer alıyor. 

Arıca, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri de sürüş deneyimini daha da keyifli ve kolay kılıyor. Çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler de otomobilin konfor açısından öne çıkan özelliklerinden.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
