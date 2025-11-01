Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning öncülüğünde 2003 yılında kurulan Tesla, Türkiye otomobil pazarına Model Y ile giriş yaptı. Markanın güncellenen fiyatları ise bu ay da internet sitesinde yer aldı.

Uyarı: Tesla tarafından Kasım ayında belirlenen 'Tavsiye edilen satış fiyatları' aşağıda yer alıyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, kampanyalar veya opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.