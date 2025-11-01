Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri
Kaynak: https://www.tesla.com/
Elektrikli araç sektöründe devrim niteliğinde yeniliklerle adını dünyaya duyuran Amerikalı otomobil devi Tesla, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın, Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri dünya çapında pek çok ilke imza attı. Son dönemlerde ise elektrikli otomobil sektöründe artan rekabette adından söz ettirmeye başladı. Ancak ülkemizde sadece Model Y ile pazardaki yerini koruyor. Peki, Tesla Model Y'nin Kasım ayı fiyatı ne oldu? Model Y'nin özellikleri nelerdir?
İşte, Tesla'nın Kasım ayı fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Kasım 2025
Tesla Model Y'nin Özellikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın