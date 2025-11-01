onedio
Kasım 2025 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 12:29

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1999 yılında Renault bünyesinde faaliyete geçen Dacia, 1966 yılından kurularak üretime başladı. Dünyaca ünlü marka, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın popüler modeli Sandero Stepway ve Jogger, SUV segmentindeki rakipleri arasında otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Kasım ayında Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Kasım ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Fiyat Listesi: Kasım 2025

Dacia, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Renault çatısı altında faaliyet gösteren markanın 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' aşağıda yer alıyor.

Uyarı: Dacia'nın internet sitesinden alınarak içeriğimizde yer verilen fiyatlar, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.420.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.480.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Kasım 2025

  • Extreme Eco-G 100 - 7 koltuklu 1.630.000 TL 

  • Extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.600.000 TL

