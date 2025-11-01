Kasım 2025 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1999 yılında Renault bünyesinde faaliyete geçen Dacia, 1966 yılından kurularak üretime başladı. Dünyaca ünlü marka, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın popüler modeli Sandero Stepway ve Jogger, SUV segmentindeki rakipleri arasında otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Kasım ayında Dacia Sandero Stepway ve Jogger'ın güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Dacia'nın Kasım ayına özel güncel fiyat listesi