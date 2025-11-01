Kasım 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Dünya çapında otomobil sektöründeki devler arasında yerini alan Çinli otomobil üreticisi BYD, 1 Kasım'da geçerli olacak kampanya ve fiyatlarını duyurdu. C-SUV segmentindeki yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla adından söz ettiren BYD, bu ay popüler modellerinden Dolphin'i 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. ATTO 3 ise geçtiğimiz ay olduğu gibi 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından açıklanan 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar ise dönemlik veya sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterir.