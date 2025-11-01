onedio
Kasım 2025 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
01.11.2025 - 12:29

Çinli otomobil devi BYD, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'de ATTO 3 modeliyle 2023 yılında otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan BYD, kısa süre içerisinde en çok satanlar listesinde yerini aldı. Tek bir model ile satış rekorları kıran BYD, şimdilerde Dolphin, Seal, Tang ve Han modelleri ile de otomobil tutkunlarının ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, Kasım ayında BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DMi, Seal ve Seal U EV'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, BYD'nin Kasım ayı kampanyaları ve fiyat listeleri

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Güncel BYD Fiyat Listesi

Dünya çapında otomobil sektöründeki devler arasında yerini alan Çinli otomobil üreticisi BYD, 1 Kasım'da geçerli olacak kampanya ve fiyatlarını duyurdu. C-SUV segmentindeki yüksek performanslı ve yenilikçi tasarımlarıyla adından söz ettiren BYD, bu ay popüler modellerinden Dolphin'i 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. ATTO 3 ise geçtiğimiz ay olduğu gibi 2.119.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Uyarı: BYD tarafından açıklanan 'Tavsiye Edilen Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar ise dönemlik veya sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterir.

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.699.000 TL

  • BYD DOLPHIN 150 kW Design - 1.829.000 TL

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD ATTO 3 150 kW Design - 2.119.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD SEAL U EV 160 kW Design - 2.486.750 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD SEAL U DM-i 160 kW Design - 2.358.000 TL 

  • BYD SEAL U DM-i 238 kW AWD Design - 3.624.000 TL I Kampanyalı Fiyat: 3.469.000 TL

BYD SEAL Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD SEAL 160 kW Design 2.389.000 TL 

  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.829.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD HAN 380 kW AWD Executive - 4.584.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Kasım 2025

  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.099.000 TL

