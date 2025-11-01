Kasım 2025 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi BMW, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Uçak motorlarından otomobile uzanan yolculuğunda her otomobilinde lüks ve konforu bir araya getiren BMW, 2025 yılında ise dünyanın en değerli 3. otomobil markası olmayı başardı. Dünyaca ünlü markanın klasikleşen modellerinin güncellenen fiyatları ise Kasım ayında da dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki, Kasım ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Kasım ayı güncel fiyat listesi