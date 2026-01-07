İlk Çıktığında Yerden Yere Vurulan Rock Albümleri
Müzik tarihinde; çıktıkları gün küçümsenen, eleştirmenlerin burun kıvırdığı, hatta dinleyicinin bile mesafeli durduğu bazı albümler vardır. Ama zaman geçer, o albümler bir bakmışsın efsane olmuş! İşte ilk gününde hak ettiği değeri göremeyen ama bugün kült olmuş rock albümleri. 👇
1. Led Zeppelin - Led Zeppelin
2. Black Sabbath - Black Sabbath
3. The Rolling Stones - Exile on Main St.
4. Weezer - Pinkerton
5. David Bowie - Low
6. Nirvana - Nevermind
7. Radiohead - OK Computer
8. Guns N’ Roses - Appetite for Destruction
9. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico
10. Metallica - Metallica
