İlk Çıktığında Yerden Yere Vurulan Rock Albümleri

İrem Coşkun
07.01.2026 - 19:01

Müzik tarihinde; çıktıkları gün küçümsenen, eleştirmenlerin burun kıvırdığı, hatta dinleyicinin bile mesafeli durduğu bazı albümler vardır. Ama zaman geçer, o albümler bir bakmışsın efsane olmuş! İşte ilk gününde hak ettiği değeri göremeyen ama bugün kült olmuş rock albümleri. 👇

1. Led Zeppelin - Led Zeppelin

2. Black Sabbath - Black Sabbath

3. The Rolling Stones - Exile on Main St.

4. Weezer - Pinkerton

5. David Bowie - Low

6. Nirvana - Nevermind

7. Radiohead - OK Computer

8. Guns N’ Roses - Appetite for Destruction

9. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico

10. Metallica - Metallica

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
