Kasım 2025 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Audi, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır lüks ve konfor denilince akla gelen marka, 2018’de tamamen elektrikli ilk modeli e-tron’u piyasaya sürerek yeni tarzıyla da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Audi'nin popüler otomobillerinden Q4 e-tron, Kasım ayında 3.920.123 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Markanın yeni modeli e-tron GT de otomobil tutkunlarının radarına takıldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Kasım ayı güncel fiyatları