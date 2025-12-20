Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı. Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi. Kararı, gazeteci Ceylan Sever X hesabından paylaştı.
Murat Övüç neden tutuklandı?
