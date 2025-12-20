onedio
Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Tutuklandı

Dilara Şimşek
20.12.2025 - 16:01

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı. Övüç'ün tutuklanma nedeni olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gerekçe gösterildi. Kararı, gazeteci Ceylan Sever X hesabından paylaştı.

Murat Övüç neden tutuklandı?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından başörtü taktığı bir video paylaştı. Övüç, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Murat Övüç, soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Tutuklanmaya neden olan video👇🏻

