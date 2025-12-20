Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı'ya Zehir Zemberek Sözler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında adı geçtiği ileri sürülen ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda hakkında 'gözaltı' iddiaları çıkan spiker Hande Sarıoğlu, yaşananlara isyan etti. Daha önce yaptığı açıklamada gözaltına alınmadığını belirten Sarıoğlu, Instagram hesabından 6 sayfalık bir açıklama yaptı. Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı başta olmak üzere birlikte çalıştığı isimlere seslendi.
Mehmet Akif Ersoy’a zehir zemberek sözlerle çağrı yapan Sarıoğlu, “Üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracakın. Anama babama bir isim borcun var. İki cihanda elim yakanda, Akif, ben nasıl bir insanım, tüm kamuoyuna tüm gazetecilere benim adıma mektup yazıp anlatacaksın” dedi.
Hakkındaki uyuşturucu iddialarını sert dille yalanlayan spiker Hande Sarıoğlu, yeni açıklamalarda bulundu.
Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı ve birlikte çalıştığı isimlere seslendi: "Nasıl insan olduğumu anlatacaksınız."
"Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var."
Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy'a zehir zemberek sözler: "İki cihanda elim yakanda."
