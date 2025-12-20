onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı'ya Zehir Zemberek Sözler

Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı'ya Zehir Zemberek Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 11:38

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında adı geçtiği ileri sürülen ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda hakkında 'gözaltı' iddiaları çıkan spiker Hande Sarıoğlu, yaşananlara isyan etti. Daha önce yaptığı açıklamada gözaltına alınmadığını belirten Sarıoğlu, Instagram hesabından 6 sayfalık bir açıklama yaptı. Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı başta olmak üzere birlikte çalıştığı isimlere seslendi.

Mehmet Akif Ersoy’a zehir zemberek sözlerle çağrı yapan Sarıoğlu, “Üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracakın. Anama babama bir isim borcun var. İki cihanda elim yakanda, Akif, ben nasıl bir insanım, tüm kamuoyuna tüm gazetecilere benim adıma mektup yazıp anlatacaksın” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakkındaki uyuşturucu iddialarını sert dille yalanlayan spiker Hande Sarıoğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

Hakkındaki uyuşturucu iddialarını sert dille yalanlayan spiker Hande Sarıoğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV Ana Haber sunucusu Hande Sarıoğlu'nun uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alındığı iddia edilmişti. Sarıoğlu, ifadeye kendi isteğiyle gittiğini belirterek haberlere tepki göstermişti. Sarıoğlu, 'Gram beyniniz yok mu? Bunlar belgeli işler. Bu kızla alakalı bir görüntü, bir resmi haber de görmedik hiçbir yerde. Spikeriz diye alakamın olmadığı bir dosyaya adımı nasıl karıştırabilirsiniz? Bir doğrusunu öğrenin. Hakkımda haber ve yorum yapan kim varsa hepinizin ekran görüntüleri ve linkleri alındı, tek tek işlem başlatıyorum.' sözleriyle haberleri yalanlamıştı.

Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından sayfalarca açıklama yaptı.

Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı ve birlikte çalıştığı isimlere seslendi: "Nasıl insan olduğumu anlatacaksınız."

Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı ve birlikte çalıştığı isimlere seslendi: "Nasıl insan olduğumu anlatacaksınız."

Hakkındaki iddialara dair açıklama yapan Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı başta olmak üzere bir zamanlar birlikte çalıştığı isimlere seslenerek, “İstistasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacam, yazacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Sarıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

'Ben Hande Sarıoğlu 2010 yılından beri sunuculuk spikerlik yaptığım bu camiada, ne bir kanal yöneticisi, ne bir popçu, ne bir topçu, ne bir oyuncu, onlarcasıyla tanışmış biri olarak, tanıyanlar da tanışanlar da çok iyi bilirler ki, bir Allah'ın kulu bana ulaşamamıştır. Kimse benden yüz bulamamıştır. Ben ne onların yaşantılarına tamah ettim ne de ortamlarına. Bir tek Allah değil, şahsen tanıyıp tanışan herkes şahidimdir, beni bana anlatacaksınız. Ölünce değil, şimdi bana ben yaşarken anlatacaksınız. Beni nasıl bilirdiniz. İstisnasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacam, yazacaksınız. Bana öldükten sonra değil, yaşarken lazımsınız. Bir iftiracı şerefsizin karşısında nasıl bir ordu olduğumu göstereceksiniz. Beni iftiracı adiler değil, siz anlatacaksınız.

'BEN ÖLMEDEN HELALLİK ALACAKSINIZ'

Habertürk 2018 mayıs işe giriş 2020 mart işten çıkış Hakkımda çıkan tüm iftiralara karşı dimdik burdayım. Hepinizin karşısındayım. Bana iftira atan gizli tanık senin hiç mi haysiyetin onurun insanlığın yok. Ama hayatımı senin gibi yalancıların iftiralarına bırakmam. Ben içinde bulunduğum bu camianın en t*ş*klı kadını olarak, kralı gelsin, padişahı gelsin benim sol t*ş*ğım olamaz, size insanlık öğretmeye and içtim ulan. Ne adımı, ne hakkımı yiyemeyeceksiniz. Benim hayat boyu hiçbir şeye tamah etmeyen karakterim sizin gibi gizli tanık ifadeleriyle attığınız iftiralara mı boyun eğecek. Şimdi bana bir isim, bir doğruluk, bir dürüstlük borcu olan kim varsa burdan çağrımdır. Borcunuzu bu dünyada ödeme vakti. Benden helallik almak istiyorsanız, ben ölmeden adımdan helallik alacaksınız.'

"Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var."

"Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var."

Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle seslendi:

'Fatih Altaylı'nın Habertürk'e transferi olarak, Spor Saati programıyla başladığım Habertürk spor spikerliği görevim boyunca beni tanıyan kim varsa, benim hakkımda konuşma vakti.

İlk çağrım FATİH ALTAYLI'ya;

Benimle çalıştığınız, mesai yaptığınız, beni transfer edip sonra Spor Saati programındaki yorumlarımdan dolayı masadan kalkıp gittiğiniz, sonra da programı yayından kaldırdığınız günlerin tamamı hakkında, benim için yazmak boynunuzun borcu. O evdeki kız evladınızı düşünün.. Hakkıma girdiğiniz her şey için artık benim adıma bir şeyler söyleme zamanı geldi Altaylı. Beni nasıl bilirdin, ben nasıl bir insanım yazacaksın. Bu kanala sen beni transfer ettin, sonra sen spor programımı elimden aldın, sonra senin talimatınla kanalla yollarım ayrıldı. İyi ki o gün oryantal yapmışım da adı batasıca o kanal birilerinin elinde lağım çukuruna dönüşmeden çıkıp gitmişim. Ben 2020'de çıkıp gitmeme rağmen laneti hala peşimde. Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var, bu borcu ödemeden iki elim yakanda. Sana hakkımı helal etmem. Benim için yazacaksın.'

'SELÇUK TEPELİ, KÜRDAŞ OĞUZ, HÜLYA ARSLAN...

'Benim Habertürk'te çalıştığım dönemde Genel Yayın Yönetmelerim, Selçuk Tepeli ve Kürşad Oğuz

Benim genel yayın yönetmenlerim sizdiniz. Ben nasıl bir insanım, beni nasıl tanıdınız, Habertürk spor spikerliği görevim boyunca tanıdığınız benden bahsedeceksiniz. Benim için yazacak, benim için konuşacaksınız Selçuk abi, Kürşad abi..

Habertürk Programlar Müdürüm Hülya Arslan Akoğul sen benim ciğerimi bilirsin. Sen bana kimler ulaşmak istedi, kimler peşimdeydi ama ben hiç kimseye yüz vermedim, en iyi sen bilirsin. İstesem neler elde ederdim, hiç kimseye tamah etmedim, herkesi tokatlayıp yoluma tek başıma devam ettim çok iyi bilirsin. Benim nasıl bir insan olduğumu yazacaksın Hülya Hanım.'

Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy'a zehir zemberek sözler: "İki cihanda elim yakanda."

Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy'a zehir zemberek sözler: "İki cihanda elim yakanda."

Hande Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a şöyle seslendi:

'Şimdi gelelim olayın baş kahramanı adının altında ezilen MEHMET AKİF ERSOY'a...

Ne halt yediysen yedin, kimlerle ne karıştırdıysan karıştırdın, ama beni bu işe karıştıramazsın.

Siyaset ayağıyla yazdığın mektupları, gönderdiğin kamuoyu mesajlarını geçeceksin. Beni yazacaksın ERSOY. Benim adıma yazacaksın. 2 erkek evlat sahibisin. Onların yüzü suyu hürmetine yazacaksın gerçekleri. Ulan ben 2018-2020 yılları arasında Habertürk'te çalışmışım. Akif, sen o zaman daha spikersin, öyle Genel Yayın Yönetmenliği falan bi gücün yok daha. Ben ne ara senin ortamına gelmişim. Bir kere dahi ben seninle herhangi bir ortamda o adı geçen kişilerle bir araya geldim mi söyleee! 

'ANAMA BABAMA ABİME İSİM BORCUN VAR'

Ulan bana annen mi yoksa Akif mi daha imanlı, 5 vakit abdestli namazlı mı diye sorsalar ben seni derdim ulan. Sen kendine, hayatına ihanet ettin. Benim gibi doğru dürüst insana ihanet edemezsin. 

Yazacaksın Akif, kim ne yaptıysa hepsini yazacaksın. Yapanları yazacaksın. O ortamlarda bulunanları yazacaksın ki öyle iftira atanlara kalmayacak benim adım, doğruları anlatıp, benim üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracaksın. Benim anama babama abime bir isim borcun var. İki cihanda elim yakanda, yazacaksın Akif, ben nasıl bir insanım, tüm kamuoyuna tüm gazetecilere benim adıma mektup yazıp anlatacaksın.'

Hande Sarıoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı açıklamalara ulaşmak için👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın