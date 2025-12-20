Hande Sarıoğlu'ndan Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı'ya Zehir Zemberek Sözler

Hakkındaki iddialara dair açıklama yapan Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı başta olmak üzere bir zamanlar birlikte çalıştığı isimlere seslenerek, “İstistasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacam, yazacaksınız” ifadelerini kullandı.

Sarıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

'Ben Hande Sarıoğlu 2010 yılından beri sunuculuk spikerlik yaptığım bu camiada, ne bir kanal yöneticisi, ne bir popçu, ne bir topçu, ne bir oyuncu, onlarcasıyla tanışmış biri olarak, tanıyanlar da tanışanlar da çok iyi bilirler ki, bir Allah'ın kulu bana ulaşamamıştır. Kimse benden yüz bulamamıştır. Ben ne onların yaşantılarına tamah ettim ne de ortamlarına. Bir tek Allah değil, şahsen tanıyıp tanışan herkes şahidimdir, beni bana anlatacaksınız. Ölünce değil, şimdi bana ben yaşarken anlatacaksınız. Beni nasıl bilirdiniz. İstisnasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacam, yazacaksınız. Bana öldükten sonra değil, yaşarken lazımsınız. Bir iftiracı şerefsizin karşısında nasıl bir ordu olduğumu göstereceksiniz. Beni iftiracı adiler değil, siz anlatacaksınız.

'BEN ÖLMEDEN HELALLİK ALACAKSINIZ'

Habertürk 2018 mayıs işe giriş 2020 mart işten çıkış Hakkımda çıkan tüm iftiralara karşı dimdik burdayım. Hepinizin karşısındayım. Bana iftira atan gizli tanık senin hiç mi haysiyetin onurun insanlığın yok. Ama hayatımı senin gibi yalancıların iftiralarına bırakmam. Ben içinde bulunduğum bu camianın en t*ş*klı kadını olarak, kralı gelsin, padişahı gelsin benim sol t*ş*ğım olamaz, size insanlık öğretmeye and içtim ulan. Ne adımı, ne hakkımı yiyemeyeceksiniz. Benim hayat boyu hiçbir şeye tamah etmeyen karakterim sizin gibi gizli tanık ifadeleriyle attığınız iftiralara mı boyun eğecek. Şimdi bana bir isim, bir doğruluk, bir dürüstlük borcu olan kim varsa burdan çağrımdır. Borcunuzu bu dünyada ödeme vakti. Benden helallik almak istiyorsanız, ben ölmeden adımdan helallik alacaksınız.'