Spiker Nur Köşker’in Ablasından Mehmet Akif Ersoy İle İlgili Çarpıcı Paylaşım
Uyuşturucu madde temin etmek ve örgüt kurmak suçundan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tutuklanmasının ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Ersoy hakkında eski Habertürk spikeri Nur Köşker, X hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ersoy tarafından sistemli taciz ve işten çıkarma tehditlerine maruz bırakıldığını söyleyen Köşker'e ablası Yasemin Köşker destek çıktı. Yasemin Köşker, Instagram hesabından Mehmet Akif Ersoy ile açıklamalarda bulundu.
Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un kendisini taciz ettiğini ve işten çıkarmakla tehdit ettiğini açıklamıştı.
Nur Köşker'in ablası Yasemin Köşker açıklama yaptı. Mehmet Akif Ersoy'dan "Ateş ediyorsun" mesajı.
