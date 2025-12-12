onedio
Spiker Nur Köşker’in Ablasından Mehmet Akif Ersoy İle İlgili Çarpıcı Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 21:15

Uyuşturucu madde temin etmek ve örgüt kurmak suçundan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tutuklanmasının ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Ersoy hakkında eski Habertürk spikeri Nur Köşker, X hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ersoy tarafından sistemli taciz ve işten çıkarma tehditlerine maruz bırakıldığını söyleyen Köşker'e ablası Yasemin Köşker destek çıktı. Yasemin Köşker, Instagram hesabından Mehmet Akif Ersoy ile açıklamalarda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. 

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'a yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca  'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı.

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un kendisini taciz ettiğini ve işten çıkarmakla tehdit ettiğini açıklamıştı.

Yaşananların ardından Habertürk televizyonunda daha önce sunuculuk yapan ve kanaldan istifa eden Nur Köşker, çeşitli iddialarda bulundu. Köşker, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Köşker, Ersoy tarafından uzun süredir taciz edildiğini ve tehditler sonucu o dönem işinden ve ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Nur Köşker'in ablası Yasemin Köşker açıklama yaptı. Mehmet Akif Ersoy'dan "Ateş ediyorsun" mesajı.

Yasemin Köşker, Instagram hesabından açıklama yaptı. Kardeşine destek veren Yasemin Köşker, 'Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayında olan spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz' ifadelerini kullandı. 

Yasemin Köşker, şu ifadeleri kullandı:

'Bilmenizi isterim ki yaşananların, Nur Köşker'e atılan mesajların ve uygulanan mobbingin birebir şahidiyim. Kız kardeşim, kendisine dayatılan gayri ahlaki söylem ve eylemlere boyun eğmediği için; önce çalışmaktan adına büyük mutluluk duyduğu kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Kaynağı belirsiz mal varlığının verdiği güçle; evli, çocuklu, göbekli 'amcalar', kendi geleceğine yatırım amacıyla sponsor olduğu programın sunucusunu, kendisiyle yemeğe çıkmadığı için işinden edemez. Ki bu yemeğe ısrarla taksiye gelmesi istenmiştir. Neden acaba?”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
