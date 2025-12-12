Spiker Nur Köşker’in Ablasından Mehmet Akif Ersoy İle İlgili Çarpıcı Paylaşım

Yasemin Köşker, Instagram hesabından açıklama yaptı. Kardeşine destek veren Yasemin Köşker, 'Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayında olan spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz' ifadelerini kullandı.

Yasemin Köşker, şu ifadeleri kullandı:

'Bilmenizi isterim ki yaşananların, Nur Köşker'e atılan mesajların ve uygulanan mobbingin birebir şahidiyim. Kız kardeşim, kendisine dayatılan gayri ahlaki söylem ve eylemlere boyun eğmediği için; önce çalışmaktan adına büyük mutluluk duyduğu kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Kaynağı belirsiz mal varlığının verdiği güçle; evli, çocuklu, göbekli 'amcalar', kendi geleceğine yatırım amacıyla sponsor olduğu programın sunucusunu, kendisiyle yemeğe çıkmadığı için işinden edemez. Ki bu yemeğe ısrarla taksiye gelmesi istenmiştir. Neden acaba?”