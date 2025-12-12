Ela Rümeysa Cebeci'den "Mehmet Akif Ersoy ile Fotoğrafları Var" İddiasına Canlı Yayında Cevap

İsmail Saymaz, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile meslektaşı Ela Rümeysa Cebeci'yi ilgilendiren spekülasyonların dayanağını, tanıdığı bir hukukçu olarak gösterdi. İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda, uyuşturucunun kullanıldığı bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu bir kareye ait fotoğrafın yer aldığı öne sürülmüştü.

İddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından Ela Rümeysa Cebeci, Halk TV yazarına bir mesaj göndererek bu bilgilerin izleyicilerle paylaşılmasını talep etti. Saymaz da yayında, Cebeci'nin kendisine ilettiği sözleri noktası noktasına okuyarak yanıtı izleyicilere duyurdu.

Cebeci, hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu kesin bir dille belirtti. Açıklamasında, 'Bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy ile çekilmiş herhangi bir fotoğraf bulunmamaktadır. Dolayısıyla, canlı yayında ileri sürülen bu bilgi tamamen gerçek dışıdır' ifadelerini kullandı.

İşte Ela Rümeysa Cebeci’nin Mehmet Akif Ersoy iddiaları sonrasında İsmail Saymaz’a attığı mesaj: “Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır. İşte ben akşam 8.00'de yatan, gecenin 12'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım. Telefonum inceleniyor. Deliller hızla ortaya çıksın diye şifresini kendi rızamla emniyete verdim. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım.”