Ela Rümeysa Cebeci'den "Mehmet Akif Ersoy ile Fotoğrafları Var" İddiasına Canlı Yayında Cevap
Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV ekranlarında, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında 'uyuşturucu tüketilen ortamda çekilmiş fotoğraf' iddiasını hukukçu bir kaynağa dayandırarak yeniden gündeme getirmesi üzerine, Ela Rümeysa Cebeci'den iddialara sert ve detaylı bir yalanlama geldi. Cebeci, söz konusu fotoğrafın telefonunda bulunmadığını ve masumiyetini kanıtlamak için cihazının incelenmesi amacıyla şifresini emniyete kendi rızasıyla verdiğini açıkladı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Para Siyaset" programında, daha önce kamuoyuna duyurduğu ancak kaynağını yeni açıkladığı çarpıcı bir iddiayı tekrar gündeme getirdi.
