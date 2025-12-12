onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ela Rümeysa Cebeci'den "Mehmet Akif Ersoy ile Fotoğrafları Var" İddiasına Canlı Yayında Cevap

Ela Rümeysa Cebeci'den "Mehmet Akif Ersoy ile Fotoğrafları Var" İddiasına Canlı Yayında Cevap

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.12.2025 - 09:05 Son Güncelleme: 12.12.2025 - 09:28

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV ekranlarında, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında 'uyuşturucu tüketilen ortamda çekilmiş fotoğraf' iddiasını hukukçu bir kaynağa dayandırarak yeniden gündeme getirmesi üzerine, Ela Rümeysa Cebeci'den iddialara sert ve detaylı bir yalanlama geldi. Cebeci, söz konusu fotoğrafın telefonunda bulunmadığını ve masumiyetini kanıtlamak için cihazının incelenmesi amacıyla şifresini emniyete kendi rızasıyla verdiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Para Siyaset" programında, daha önce kamuoyuna duyurduğu ancak kaynağını yeni açıkladığı çarpıcı bir iddiayı tekrar gündeme getirdi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Para Siyaset" programında, daha önce kamuoyuna duyurduğu ancak kaynağını yeni açıkladığı çarpıcı bir iddiayı tekrar gündeme getirdi.

İsmail Saymaz, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile meslektaşı Ela Rümeysa Cebeci'yi ilgilendiren spekülasyonların dayanağını, tanıdığı bir hukukçu olarak gösterdi. İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda, uyuşturucunun kullanıldığı bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu bir kareye ait fotoğrafın yer aldığı öne sürülmüştü. 

İddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından Ela Rümeysa Cebeci, Halk TV yazarına bir mesaj göndererek bu bilgilerin izleyicilerle paylaşılmasını talep etti. Saymaz da yayında, Cebeci'nin kendisine ilettiği sözleri noktası noktasına okuyarak yanıtı izleyicilere duyurdu.

Cebeci, hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu kesin bir dille belirtti. Açıklamasında, 'Bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy ile çekilmiş herhangi bir fotoğraf bulunmamaktadır. Dolayısıyla, canlı yayında ileri sürülen bu bilgi tamamen gerçek dışıdır' ifadelerini kullandı.

İşte Ela Rümeysa Cebeci’nin Mehmet Akif Ersoy iddiaları sonrasında İsmail Saymaz’a attığı mesaj: “Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır. İşte ben akşam 8.00'de yatan, gecenin 12'si işine gidip gelen sporcu disiplini yaşayan bir insanım. Telefonum inceleniyor. Deliller hızla ortaya çıksın diye şifresini kendi rızamla emniyete verdim. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım. Raporumla canlı yayına çıkacağım.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın