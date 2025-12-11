Eski Habertürk Spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy İçin Taciz İddiası: "Kıta Değiştirmek Zorunda Kaldım"

“Herkes ‘Neden bu zamana kadar sustun?’ diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim. Birincisi, kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı.

İkincisi, o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumda birine bahsetmem mümkün değildi.

Geleyim ne olup bittiğine.

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ‘Ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın.’ dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim, kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında herkese ‘Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim, o yüzden işten ayrıldım.’ dedim.

Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim. Sabahın 5’inde, endamını masanın arkasına saklamış yönetmene ‘Şöyle ledin önüne geç.’ diye spikerine mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ledin önüne geçmemi isteme sebebi de buydu.”