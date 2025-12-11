onedio
Eski Habertürk Spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy İçin Taciz İddiası: "Kıta Değiştirmek Zorunda Kaldım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 07:51

Eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından yaşadığı sistematik tacizi paylaştı. Kanaldan ayrıldıktan sonra ABD’ye taşınan Nur Köşker, Ersoy’un isteklerini kabul etmediği için kanaldan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Köşker, “Ben neden artık kendi memleketimde çok aşık olduğum, çok da severek yaptığım mesleğimi ahlaki bir çerçeve içerisinde icra edemediğim için ülkeden göçmek, kıta değiştirmek zorunda kalıyorum?” ifadelerini kullandı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Mehmet Akif Ersoy için “Çevrelerindeki kadınları uyuşturucu ile ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi menfaat sağladıkları” iddiasında bulunmuştu.

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker de yaptığı paylaşımla, Habertürk’te çalışırken Mehmet Akif Ersoy tarafından uğradığı taciz nedeniyle kanaldan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy için şu ifadeleri kullandı:

“Herkes ‘Neden bu zamana kadar sustun?’ diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim. Birincisi, kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. 

İkincisi, o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumda birine bahsetmem mümkün değildi. 

Geleyim ne olup bittiğine.

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ‘Ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın.’ dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim, kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında herkese ‘Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim, o yüzden işten ayrıldım.’ dedim.

Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim. Sabahın 5’inde, endamını masanın arkasına saklamış yönetmene ‘Şöyle ledin önüne geç.’ diye spikerine mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ledin önüne geçmemi isteme sebebi de buydu.”

“Ben neden kıta değiştirmek zorunda kalıyorum!”

'Kimsenin özel hayatını nasıl yaşadığı ya da ne kullandığı beni asla ilgilendirmiyor. Niyetim kimseyi ahlaki üstünlük üzerinden eleştirmek değil, zaten haddim de değil. Derdim, bu uyuşturucu ve sapıklık denklemine dahil olmayı reddettiğim için işsiz kalmış olmak. 

Kibirden algılamayın ne olur ama sorarım size: Üç dili olan, 21 yaşından beri bu sektöre emek vermiş, Boğaziçi Üniversitesinden iki bölüm bitirerek mezun olmuş, Amerikalı siyasetçilerin simultane tercümesini dahi yapabilen, meslek hayatı boyunca sadece başarılarıyla anılmış biri neden sistematik olarak işsiz kalır? Ki bu benim maalesef ilk kez bu sebeple işsiz kalışım değil. Sırf yöneticileriyle gayriahlaki ilişkiler yaşamayı reddediyoruz diye ya da arkamızda siyasi bir destek yok diye biz kadınlar neden sürekli bu sistemden eleniyoruz?

Ben neden artık kendi memleketimde çok aşık olduğum, çok da severek yaptığım mesleğimi ahlaki bir çerçeve içerisinde icra edemediğim için ülkeden göçmek, kıta değiştirmek zorunda kalıyorum?'

“Oyunculuk sektöründe yaşanan rezilliklerin bin beteri medya sektöründe yaşanıyor.”

Habertürk’ten ayrılma sebebim bu tehditlerdi. Çok üzülerek söylüyorum ki ne ilk ne de son. Oyunculuk sektöründe yaşanan rezilliklerin bin beterinin yaşandığı medya sektöründe. Kimsenin de bu olup bitenlere çıtı çıkmıyor. Spikerlik yapabilmek için ben ve birçok değerli kadın spiker arkadaşım bu gayriahlaki ilişkilere zorlanıyoruz. Son çalıştığım kanallardan birinde sadece bir hafta yayın yapabildim. Çünkü programın sponsoru kendisiyle yemeğe çıkmayı reddettiğim için programı başka birinin sunmasını istedi. Bu baskı tek bir kişi ve tek bir kanalla sınırlı değil.”

Nur Köşker'in paylaşımı

