Eski Habertürk Spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy İçin Taciz İddiası: "Kıta Değiştirmek Zorunda Kaldım"
Eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından yaşadığı sistematik tacizi paylaştı. Kanaldan ayrıldıktan sonra ABD’ye taşınan Nur Köşker, Ersoy’un isteklerini kabul etmediği için kanaldan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Köşker, “Ben neden artık kendi memleketimde çok aşık olduğum, çok da severek yaptığım mesleğimi ahlaki bir çerçeve içerisinde icra edemediğim için ülkeden göçmek, kıta değiştirmek zorunda kalıyorum?” ifadelerini kullandı.
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy için şu ifadeleri kullandı:
“Ben neden kıta değiştirmek zorunda kalıyorum!”
“Oyunculuk sektöründe yaşanan rezilliklerin bin beteri medya sektöründe yaşanıyor.”
Nur Köşker'in paylaşımı 👇
