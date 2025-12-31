David Bowie Evreninde Hangi Şarkısın?
Bowie’nin evreni sıradan bir müzik yolculuğundan çok daha fazlası! Karanlıkla ışığın, kaosla zarafetin aynı çatıda buluştuğu dev bir kozmos. Her bir şarkısı başka bir ruhun, başka bir iç savaşın ve başka bir yeniden doğuşun sesi. Testimiz o evrende senin titreşiminin hangi şarkıyla uyumlandığını bulmak için hazırlandı! Hazırsan uzay gemisine biniyoruz!
1. Hayatın genel modunu tek kelimeyle anlat desek?
2. Bir sabah uyandın ve dünyanın sessizleştiğini fark ettin. İlk tepkin ne olur ?
3. Hayatındaki en baskın element sence hangisi?
4. Kendini bir film türü olarak düşün şimdi! Hangisi?
5. Ruhunun rengi sence bunlardan hangisi?
6. Bir Bowie karakteri olsan hangi arketip sende baskın olurdu?
7. Diyelim ki bir yolculuğa çıkıyorsun ve yanına tek bir şey alabilirsin. Bu ne olurdu?
8. Son olarak, gecenin en sevdiğin anı bunlardan hangisi?
Space Oddity!
Rebel Rebel!
Life on Mars?
Heroes!
